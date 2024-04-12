德國總理蕭茲將和習近平見面 台灣駐德代表謝志偉：希望他直言不諱

台灣期待德國總理蕭茲訪華時明確警告不要對台動武。台灣駐德國代表謝志偉向德新社表示，儘管蕭茲上次2022年11月訪華向中國領導層作出明確表態，但台灣此後受到的威脅卻更甚。或許中方當時沒有那麼清楚地明白是什麼意思，因此，如果蕭茲先生再次直言不諱，不是件壞事。

蕭茲周六前往中國進行為期三天的訪問。他將與中國國家主席習近平等會晤。一個經濟代表團陪同訪問。此外，農業部長、交通部長和環境部長部分隨訪。

中國將2300萬人口的台灣視為領土的一部分。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，對中國可能進攻台灣的憂慮增加。中國領導層多次重申不放棄武力攻台。

謝志偉指出，一旦發生入侵，也將對德國、歐盟利益產生十分具體的影響。由於德國和歐洲經濟對台灣半導體有很大的依賴，中國屆時可能會將其作為經濟和技術武器使用。謝志偉鼓勵蕭茲繼續降低對中國經濟依賴的路線。

此外，他表示，希望德國同美國、英國和法國一樣，在台灣海峽展示軍事存在。5月，德國聯邦國防軍再次派出一艘護衛艦和一艘補給船前往太平洋，以強調該地區作為重要貿易航線對德國的重要性。2021年8月至2022年2月曾有一次類似的使命。巴伐利亞號護衛艦當時盡管參加了盟友的演習，但避開了台灣。謝志偉表示，這令人失望。如果即將展開的使命能有不同做法，那將向中國發出信號。

謝志偉還希望德國與台灣更緊密合作。對中國，德國有一個戰略；對台灣，德國仍有些過敏，他說道。

這位代表還希望有更多德國部長訪台。他表示，能夠設想司法部長布什曼（自民黨）、交通部長維興（自民黨）或者經濟部長哈貝克（綠黨）訪台。

去年，德國教育部長施塔克-瓦青格作為25年來首位德國政府成員訪問台北，引起北京的憤怒。

（德新社）

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