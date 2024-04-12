快訊

越南女首富侵吞8740億遭判死！當局一反常態公布細節 美退休官員揭背後算盤

113會考英文科／模擬題試身手、強化閱讀能力、命題趨勢解析 高分關鍵看這裡！

113會考社會科／一圖看時事 2024大選成雙少數、蘇丹紅風暴、日強震致地殼變動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國總理蕭茲將和習近平見面 台灣駐德代表謝志偉：希望他直言不諱

德國之聲／ 德國之聲
台灣駐德代表謝志偉。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
台灣駐德代表謝志偉。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

台灣期待德國總理蕭茲訪華時明確警告不要對台動武。台灣駐德國代表謝志偉向德新社表示，儘管蕭茲上次2022年11月訪華向中國領導層作出明確表態，但台灣此後受到的威脅卻更甚。或許中方當時沒有那麼清楚地明白是什麼意思，因此，如果蕭茲先生再次直言不諱，不是件壞事。

蕭茲周六前往中國進行為期三天的訪問。他將與中國國家主席習近平等會晤。一個經濟代表團陪同訪問。此外，農業部長、交通部長和環境部長部分隨訪。

中國將2300萬人口的台灣視為領土的一部分。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，對中國可能進攻台灣的憂慮增加。中國領導層多次重申不放棄武力攻台。

謝志偉指出，一旦發生入侵，也將對德國、歐盟利益產生十分具體的影響。由於德國和歐洲經濟對台灣半導體有很大的依賴，中國屆時可能會將其作為經濟和技術武器使用。謝志偉鼓勵蕭茲繼續降低對中國經濟依賴的路線。

此外，他表示，希望德國同美國、英國和法國一樣，在台灣海峽展示軍事存在。5月，德國聯邦國防軍再次派出一艘護衛艦和一艘補給船前往太平洋，以強調該地區作為重要貿易航線對德國的重要性。2021年8月至2022年2月曾有一次類似的使命。巴伐利亞號護衛艦當時盡管參加了盟友的演習，但避開了台灣。謝志偉表示，這令人失望。如果即將展開的使命能有不同做法，那將向中國發出信號。

謝志偉還希望德國與台灣更緊密合作。對中國，德國有一個戰略；對台灣，德國仍有些過敏，他說道。

這位代表還希望有更多德國部長訪台。他表示，能夠設想司法部長布什曼（自民黨）、交通部長維興（自民黨）或者經濟部長哈貝克（綠黨）訪台。

去年，德國教育部長施塔克-瓦青格作為25年來首位德國政府成員訪問台北，引起北京的憤怒。

（德新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

德國 習近平 蕭茲 謝志偉

相關新聞

越南女首富侵吞8740億遭判死！當局一反常態公布細節 美退休官員揭背後算盤

越南女首富、萬盛發控股集團主席張美蘭，被控犯下詐貸詐騙案，造成677兆越南盾（約台幣8740億元）損失，11日被法院判處...

德國總理蕭茲將和習近平見面 台灣駐德代表謝志偉：希望他直言不諱

台灣期待德國總理蕭茲訪華時明確警告不要對台動武。台灣駐德國代表謝志偉向德新社表示，儘管蕭茲上次2022年11月訪華向中國領導層作出明確表態，但台灣此後受到的威脅卻更甚。或許中方當時沒有那麼清楚...

2024智慧城市指數！台北成績躍進「贏了首爾輸給北京」 全球排名曝光

瑞士洛桑國際管理發展學院近日公布2024年智慧城市指數（Smart CityIndex），台北進步13個名次來到全球第1...

凱特宣布罹癌後首露面 威廉王子攜長子喬治觀賞英超聯賽

英國獨立報報導，英國王儲威廉王子11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子現身第二大城伯明罕的維拉公園球場（Aston Vil...

和尹錫悅是高中同學！南韓駐中大使涉職場霸凌 韓方將派工作組赴北京調查

韓媒報導，韓國外交部將於本週末向北京派出監查工作組，從下週開始針對韓國駐中大使館職員指控大使鄭在浩涉嫌職場霸凌一事展開調...

聯合國示警：輸送海地存糧吃緊 4月底前恐見底

聯合國秘書長古特瑞斯的發言人杜雅里克今日警告，聯合國向海地輸送糧食的庫存恐於4月底前耗盡，加上海地的國際機場現已關閉約一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。