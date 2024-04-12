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2024智慧城市指數！台北成績躍進「贏了首爾輸給北京」 全球排名曝光

中央社／ 洛桑12日綜合外電報導
瑞士洛桑國際管理發展學院近日公布2024年智慧城市指數，台北進步13個名次來到全球第16，排名前3的城市則分別為瑞士蘇黎世、挪威奧斯陸及澳洲坎培拉。圖／歐新社
瑞士洛桑國際管理發展學院近日公布2024年智慧城市指數，台北進步13個名次來到全球第16，排名前3的城市則分別為瑞士蘇黎世、挪威奧斯陸及澳洲坎培拉。圖／歐新社

瑞士洛桑國際管理發展學院近日公布2024年智慧城市指數（Smart CityIndex），台北進步13個名次來到全球第16，排名前3的城市則分別為瑞士蘇黎世、挪威奧斯陸及澳洲坎培拉。

2024智慧城市指數排名與往年類似，今年全球前10大智慧城市分別為蘇黎世、奧斯陸、坎培拉、日內瓦（瑞士）、新加坡、哥本哈根（丹麥）、洛桑（瑞士）、倫敦（英國）、赫爾辛基（芬蘭）和阿布達比（阿拉伯聯合大公國）。

在亞洲城市的排名方面，新加坡奪冠（全球第5）、阿布達比居次（全球第10）、杜拜第3（全球第12）、北京第4（全球第13）、台北第5（全球第16）及首爾第6（全球第17）。

新加坡「海峽時報」（The Straits Times）報導，2024年智慧城市指數報告，是由瑞士洛桑國際管理發展學院（International Institute for ManagementDevelopment）和世界永續智慧城市組織（World SmartSustainable Cities Organisation）合作編寫。

研究人員綜合各項數據和市民的調查回覆，以確定這一次接受調查的全球142個城市排名。

根據瑞士洛桑國際管理發展學院官網的說明，每座城市都有120位居民接受調查，調查內容包括交通是否壅塞、免費公共Wi-Fi服務品質是否改善，以及當前的網速和可靠性是否滿足市民上網需求等問題。

指數 新加坡 瑞士

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