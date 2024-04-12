快訊

新北稽查12家分店結果出爐！藏壽司7分店有衛生缺失 2家仍停業中

寶林茶室中毒案 王必勝：1重症患者下周換肝救命

台驊投控董事長涉內線交易 檢調搜索約談9人

日本2022年度溫室氣體排放量 創1990年後新低

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本環境省今天公布，2022年度溫室氣體排放量換算成碳排放量的話為11億3500萬公噸，比2021年度減少2.5％（2900萬公噸），創下1990年開始統計以來的新低。

「每日新聞」報導，儘管日本2021年度的溫室氣體排放量受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）趨緩後經濟復甦的影響，睽違8年攀升，不過2022年度又再度減少。

根據環境省，2022年度主要部門排放量分別為，製造業等產業部門3億5200萬公噸，比2021年度減少5.3％；商店等業務其他部門為1億7900萬公噸，比2021年度減少4.2％；家庭部門為1億5800萬公噸，比2021年度減少1.4％等。

汽車等運輸部門的排放量為1億9200萬公噸，比2021年度增加3.9％，是唯一增加的部門。這可能是COVID-19疫情後民眾重啟旅遊，運送旅客增加所致。

至於排放量減掉森林等碳吸收量的2022年度淨排放量為10億8500萬公噸，比2021年度減少2.3％。2022年度碳吸收量為5020萬公噸，較2021年度減少6.4％，這可能是跟森林老化導致吸收速度減緩有關。

日本政府根據「巴黎氣候協議」訂定溫室氣體排放量目標，希望在2030年度前的淨排放量較2013年度減少46%，2050年前達到淨零排放。不過以2013年為基準，2022年度的淨排放量僅減少了22.9%，距離2030年度前的目標依然存在不小的差距。

環境大臣伊藤信太郎今天指出，「要達成2030年度與2050年淨零排放的目標絕非易事，將推動與地方共生的再生能源等，並持續與政府部門團結推動政策」。

日本

相關新聞

2024智慧城市指數！台北成績躍進「贏了首爾輸給北京」 全球排名曝光

瑞士洛桑國際管理發展學院近日公布2024年智慧城市指數（Smart CityIndex），台北進步13個名次來到全球第1...

凱特宣布罹癌後首露面 威廉王子攜長子喬治觀賞英超聯賽

英國獨立報報導，英國王儲威廉王子11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子現身第二大城伯明罕的維拉公園球場（Aston Vil...

中菲南海衝突不斷 陸國防部嗆：絕不任憑菲方無理取鬧

中菲南海爭端持續緊張，美日澳菲日前在南海舉行首次聯合海上演習，接續美日菲領導人近日首次舉行三邊峰會，皆被視為劍指北京。大...

德國總理蕭茲將和習近平見面 台灣駐德代表謝志偉：希望他直言不諱

台灣期待德國總理蕭茲訪華時明確警告不要對台動武。台灣駐德國代表謝志偉向德新社表示，儘管蕭茲上次2022年11月訪華向中國領導層作出明確表態，但台灣此後受到的威脅卻更甚。或許中方當時沒有那麼清楚...

越南女首富侵吞8740億元罕見判死 美退休官員曝當局算盤

越南女首富、萬盛發控股集團主席張美蘭，被控犯下詐貸詐騙案，造成677兆越南盾（約台幣8740億元）損失，11日被法院判處...

環團報告：H&M、ZARA用棉與巴西環境破壞有關

英國環保團體Earthsight今天表示，國際快時尚巨擘H&M（海恩斯莫里斯）及Zara（颯拉）使用的棉花，來源與巴西的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。