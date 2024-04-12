日本2022年度溫室氣體排放量 創1990年後新低

日本環境省今天公布，2022年度溫室氣體排放量換算成碳排放量的話為11億3500萬公噸，比2021年度減少2.5％（2900萬公噸），創下1990年開始統計以來的新低。

「每日新聞」報導，儘管日本2021年度的溫室氣體排放量受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）趨緩後經濟復甦的影響，睽違8年攀升，不過2022年度又再度減少。

根據環境省，2022年度主要部門排放量分別為，製造業等產業部門3億5200萬公噸，比2021年度減少5.3％；商店等業務其他部門為1億7900萬公噸，比2021年度減少4.2％；家庭部門為1億5800萬公噸，比2021年度減少1.4％等。

汽車等運輸部門的排放量為1億9200萬公噸，比2021年度增加3.9％，是唯一增加的部門。這可能是COVID-19疫情後民眾重啟旅遊，運送旅客增加所致。

至於排放量減掉森林等碳吸收量的2022年度淨排放量為10億8500萬公噸，比2021年度減少2.3％。2022年度碳吸收量為5020萬公噸，較2021年度減少6.4％，這可能是跟森林老化導致吸收速度減緩有關。

日本政府根據「巴黎氣候協議」訂定溫室氣體排放量目標，希望在2030年度前的淨排放量較2013年度減少46%，2050年前達到淨零排放。不過以2013年為基準，2022年度的淨排放量僅減少了22.9%，距離2030年度前的目標依然存在不小的差距。

環境大臣伊藤信太郎今天指出，「要達成2030年度與2050年淨零排放的目標絕非易事，將推動與地方共生的再生能源等，並持續與政府部門團結推動政策」。