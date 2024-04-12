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南韓國會選舉執政黨慘敗 朝小野大、尹錫悅成跛腳總統

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
南韓已故總統盧武鉉的女婿郭相彥（中）十一日在首爾競選總部慶賀當選國會議員。郭相彥所屬在野黨共同民主黨在這次選舉大勝。（歐新社）
南韓已故總統盧武鉉的女婿郭相彥（中）十一日在首爾競選總部慶賀當選國會議員。郭相彥所屬在野黨共同民主黨在這次選舉大勝。（歐新社）

南韓十日舉行國會選舉，執政黨國民力量黨慘敗，總理韓悳洙十一日向總統尹錫悅口頭請辭，總統辦公室秘書室長、政策室長、首席秘書官、發言人等高層幕僚也引咎請辭，國民力量黨臨時領導人韓東勳宣布下台負責。尹錫悅透過發言人表示，將虛心接受民意，致力推動治國方向改革。

此次選舉，國民力量黨及其友黨國民未來在三百席國會中只拿下一○八席，比選前一一四席減少六席。最大在野黨共同民主黨及其友黨取得一七五席，表明將與共同民主黨合作的法務部前部長曹國成立新政黨「祖國革新黨」獲得十二席，加上其他在野小黨，反對尹錫悅的勢力共拿下一九二席。

在國會一直面臨朝小野大局面的尹錫悅和國民力量黨，原希望藉選舉扳回一城，卻遭遇史上最大慘敗。韓聯社指出，這是一九八七年南韓改採總統直選制以來，執政黨與在野黨國會席次差距最大一次。這也代表尹錫悅完全跛腳，剩下的三年任期必須和在野黨妥協，否則難以施政。

這場選戰可視為對尹錫悅執政表現公投，尹錫悅支持度受到生活成本危機和一連串政治醜聞打擊，南韓近來包括青蔥等民生物資價格失控，反對者認為尹錫悅對經濟管理失當，也不滿尹拒絕承認第一夫人金建希不當收受迪奧名牌包一事。對尹政府的「審判」，成為在野黨選戰主軸。

總理韓悳洙請辭時指出，政府將虛心接受國會選舉結果，更積極與在野黨控制的國會合作。總統辦公室發表聲明指出，尹錫悅「虛心接受大選中表達的民意，將努力改革行政，盡最大努力穩定經濟改善民生」。

韓聯社說，尹錫悅上任至今，從未與掌握國會的共同民主黨實質領導人李在明會面，早引發在野黨不滿。經過這次選舉，尹政府提出的教育、年金、勞動、醫療等核心改革政策都可能重新展開朝野協商。總統室官員說，未來尹錫悅將加強和在野黨溝通，請求國會合作以推進各種政策。

在外交政策上，尹政府與對中國大陸、北韓較友善的共同民主黨大相逕庭，但因外交、安保政策不需經過國會同意，預期不會受到太大影響。

美國戰略與國際問題研究所指出，尹錫悅一上任就不顧共同民主黨強烈反對，堅持推動與前朝相反的對外政策，強化韓美同盟、強硬應對北韓挑釁等，預計未來政策基調不會出現太大變化。彭博社也認為，尹政府未來在內政上可能因在野制衡成為跛腳鴨，專注於不受影響的外交政策對尹錫悅可能更有吸引力。

南韓 尹錫悅 李在明

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