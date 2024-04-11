港媒：中國總理李強6月訪問澳洲 擬再鬆綁活龍蝦

香港媒體今天報導，中國國務院總理李強規劃6月訪問澳洲，進一步放大中澳恢復正常友好貿易關係的訊號；知情人士表示，中國預計將取消對澳洲活龍蝦的非正式禁令。

中國外交部長王毅3月20日訪問坎培拉，會見澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。艾班尼斯表示，期待李強訪問澳洲；王毅則表示，中澳關係「回到正軌，明確了前進方向」，當時即被解讀為李強訪問澳洲鋪路。

隨後中國商務部公告，3月29日起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅。中國是澳洲葡萄酒第一大出口國，此前中澳關係陷入緊張，中國2021年3月對澳洲葡萄酒開徵反傾銷稅，稅率最高達218.4%。

英文南華早報今天引述知情人士表示，李強預計在6月第三週訪問澳洲，這是他自2023年3月就任總理以來首次訪澳，鞏固北京和坎培拉改善中的經濟關係。

雖然李強此次訪問的主要議題未知，不過知情人士稱，「預計對澳洲活龍蝦的非正式禁令也將被取消，作為雙方恢復正常和友好貿易關係的訊號」；這項限制措施已經實施3年多。

澳洲一家海鮮供應商表示，在中國3月取消對澳洲葡萄酒的反傾銷和反補貼關稅後，事情正在朝著積極的方向發展。

根據澳洲外交和貿易部的數據，中國仍然是澳洲最大的貿易夥伴，在2022和2023財年占澳洲商品和服務貿易的26%。

中澳關係自2020年澳洲要求中國政府調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源後降至冰點。2021年3月26日，中國商務部公告，決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅。

澳洲工黨政府2023年5月上台後，中澳關係回溫，中國逐步取消對澳洲的大麥、煤炭及葡萄酒等商品的貿易壁壘，活龍蝦是少數剩下的貿易限制。