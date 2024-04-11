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日本富豪前澤友作擬狀告Meta 照片被詐騙廣告冒用

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本富豪、服飾網購業者ZOZO公司創辦人前澤友作，以社群媒體上充斥著冒用他照片的投資詐騙廣告為由，今天表示計劃控告營運社群媒體臉書（FB）、Instagram（IG）的母公司Meta。

綜合「產經新聞」、「朝日新聞」報導，關於FB等社群媒體上冒用名人照片等的投資詐騙廣告層出不窮，前澤與企業家崛江貴文今天在執政黨自民黨的研討會上，呼籲日本政府對此採取因應措施。

前澤在研討會結束後面對日本媒體訪問時表示「臉書與IG上持續出現冒用我照片的詐騙廣告，而且有許多民眾因此受騙，是個嚴重的問題」。

詐騙廣告常使用名人的照片邀請民眾參加研討會或投資，並將受害者引導至通訊軟體LINE進行詐騙。根據日本警察廳統計，2023年度社群軟體型態的受騙金額高達277億日圓（約新台幣59億元）。

關於自己的照片未經授權被使用，前澤表示「我自己日後想投放廣告時可能會被誤認為是詐騙廣告，這已經對我未來的活動造成負面影響，希望（政府等單位）可以做點什麼」。

前澤也透露，2023年6月已經透過律師發函給Meta要求撤除這些廣告，不過並未充分得到回應，因此正在準備於美國提起訴訟。

據稱，Meta回應說他們正在使用人工智慧（AI）等因應，不過無法全部刪除。

廣告 社群媒體 詐騙

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