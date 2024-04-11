美日峰會宣布70項國防合作協議 著眼對抗中俄

美國總統拜登和日本首相岸田文雄今天宣布約70項從飛彈到登陸月球等軍事合作案與計畫，強化美日兩國聯盟，並著眼於對抗中國和俄羅斯。

路透社報導，在白宮舉行的聯合記者會反映出日本在世界舞台和對美國來說重要性與日俱增，拜登與岸田就加薩和以色列、烏克蘭與俄羅斯，以及北韓和其他世界衝突熱點發表看法。

這場會談歷時約2小時，重點放在動盪的印度－太平洋地區和中國的行徑上。拜登會後指出：「這是我們結盟以來最重大的升級。」

美國和包括日本在內盟國一直在強化其軍事單位，以對抗他們認為中國在南海和東海日益增長的威脅，並嚇阻任何企圖奪取台灣的舉動。

岸田指出，美日兩國領袖討論了台灣與中國之間的緊張關係，承諾維持基於法治的國際秩序。中國國家主席習近平近日表示，外部的干涉阻擋不了「家國團圓」的歷史大勢。

岸田說：「片面企圖透過武力或脅迫來改變現狀，無論是哪裡，都是絕對無法接受的事。」他表示，美國和日本將持續因應這類行為，包括來自中國的挑戰。

岸田表示：「關於俄羅斯侵略烏克蘭…今天的烏克蘭，可能會是明天的東亞。」

拜登也矢言與中國保持溝通管道暢通，還說美日聯盟屬於防禦性質。他上週曾與習近平通話。

拜登和岸田的聲明，讓二次世界大戰中敵對的美日兩國合作關係邁入數十年前結盟以來最密切的地步。

整體來看，美國和日本已針對防禦合作敲定約70項協議，包括升級美國駐日本軍事指揮結構，以在危機中更妥善與日本部隊合作。此外，兩國將和澳洲合作建立新的空中飛彈防禦網絡，日本太空人也將參與美國國家航空暨太空總署（NASA）登月任務。

日本經常被描述為美國在亞洲最重要的盟友，也是美國最大的外國直接投資來源國。日本在過去10年經歷一連串安全法變革，改變了其和平主義憲法後，在全球扮演的角色日益重要。

岸田明天將對美國國會發表演說，並與拜登和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）召開會議，會議預計將聚焦於中國在南海的侵犯問題。