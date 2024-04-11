韓執政黨史上最大敗選 分析：可能更專注外交政策

韓國第22屆國會選舉落幕，300個席次中由最大在野黨共同民主黨及其衛星政黨拿下175席，獲得壓倒性勝利，分析指出，這次慘敗對政府國內政策將造成不小影響，但外交政策預期影響不大。

韓國國會選舉開票在今天上午11時完成，共同民主黨在單一選區拿下161席，為比例代表（不分區）席次創立的衛星政黨共同民主聯合拿下14席，合計175席；執政黨國民力量在單一選區則有90席，衛星政黨國民未來拿下18席，共計108席，較目前的114席減少6席。

若加上前總統文在寅任內法務部長出身的曹國創立的祖國革新黨、進步黨、新未來黨等進步派傾向政黨，以及退出國民力量後另建的改革新黨，「反尹在野」在國會所占席次高達192席。

國民力量臨時代表韓東勳、韓國國務總理韓悳洙與總統辦公室核心幕僚皆因這次慘敗辭去，尹錫悅政府預期將花費一段時間在重整旗鼓及內部勢力競爭上；也有意見認為，尹政府提出的教育、年金、勞動、醫療等核心改革政策都可能重新展開朝野協商。

不過，尹政府雖在外交政策上與親中傾向的共同民主黨大相徑庭，因外交、安保政策不需經過國會同意，預期將不會受到太大影響。

韓媒New1引述美國戰略國際問題研究所在當地時間10日發表的分析指出，尹錫悅上任初期就面對共同民主黨強烈反對、施政支持度也低，但仍堅持推動與前朝相反的對外政策，強化韓美同盟、強硬應對北韓挑釁等，預計未來政策基調應不會出現太大變化。

彭博分析也認為，尹政府未來在內政上可能因在野制衡成為跛腳鴨，專注於不受影響的外交政策上，對尹錫悅而言可能更有吸引力。

據韓國蓋洛普在這次選前對尹錫悅政府施政支持度的民調結果，給予正面評價的受訪者多認為尹錫悅政府外交表現好，給予負面評價的原因則多為經濟政策、溝通不良、獨斷獨行等；若想扭轉民心，經濟政策顯然更是尹政府的當務之急。

上任至今受到朝小野大國會制衡的國民力量原希望藉這次選舉扳回一城，沒想到卻遭遇史上最大慘敗。韓聯社報導指出，這次是1987年導入總統直選制以來，執政黨與在野黨所占席次差距最大的一次；在尹錫悅政府仍有3年任期的狀況下，執政黨如此慘敗也是前所未見。

若以地區區分，共同民主黨在單一選區上全面守住進步派鐵票倉所在的湖南地區（光州、全羅道地區）與濟州道3席，搖擺區忠清道一帶28席中拿下21席，人口最為集中的首都圈122席中拿下高達102席。

國民力量則堪堪保住大邱、慶尚北道鐵票倉的25席，以及釜山、蔚山慶尚南道40席中的34席，首都圈地區只拿下19席；在世宗市與大田市連續2屆維持0席的慘淡紀錄。