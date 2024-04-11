日本相撲界首位外籍橫綱「曙太郎」心臟衰竭逝世 享年54歲

日本相撲界首位外籍橫綱、職業摔角手曙太郎4月在東京近郊一家醫院因心臟衰竭逝世，享年54歲。

日媒報導，曙太郎1969年出生於夏威夷，1988年被發掘因而成為相撲運動員，1990年正式進入相撲鼎級比賽，1992年和1993年連年獲得比賽優勝，成為歷史上第一位外國籍橫綱，1996年取得日本國籍，2003年退役。

相撲手按比賽成績分為十個等級，而橫綱是最高級別等級，且是終身制。

憑藉身高超過200公分、體重233公斤超巨體格，曙太郎生平共獲11次冠軍，退役後轉戰職業摔角，2013年成功奪下三冠統一重量級王座。

曙太郎近年持續在對抗病魔，本月身體狀況急轉直下，在妻子等家人的陪伴下，日前於東京近郊醫院病逝。