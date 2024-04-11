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拜岸晚宴座上賓曝光！被問要捐多少幫拜登打選戰 「他們」都惦惦

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登（左）10日晚間在華府設宴款待進行國是訪問的日本首相岸田文雄（右）。路透
美國總統拜登（左）10日晚間在華府設宴款待進行國是訪問的日本首相岸田文雄（右）。路透

彭博資訊報導，美國總統拜登10日晚間在華府設宴款待進行國是訪問的日本首相岸田文雄，齊集政商名流和科技界大咖，包括蘋果執行長庫克、亞馬遜創辦人貝佐斯、前總統柯林頓與希拉蕊夫婦皆為座上賓，冠蓋雲集的晚宴展現美日將在國家安全和經濟方面深化交流。

拜登10日晚間在白宮設宴款待岸田伉儷，許多商界重要人士紛紛受邀赴宴，包括蘋果執行長庫克、亞馬遜創辦人貝佐斯攜未婚妻桑契斯（Lauren Sanchez）現身、摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）、軟銀社長孫正義（Masayoshi Son）和美國半導體大廠美光科技公司（Micron Technology Inc.）總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）等。

紐約時報報導，被問及打算捐多少幫拜登競選連任時，庫克和貝佐斯皆未回應。

許多與會貴賓對拜岸峰會的國防問題表態贊同，這是日本自2015年以來首次正式訪問，尋求鞏固在印太地區的軍事關係，防禦中國在區域內日益加大的影響力。除此之外，美日也公布一系列加強合作和技術投資舉措。

美國微軟公司總裁史密斯（Brad Smith）9日才宣布未來2年將投資日本29億美元（約新台幣930億元），以擴大在日本的超大規模雲端技術和人工智慧基礎設施。

除此之外，拜登也邀請兩大工會主席， 鋼鐵工人聯合會主席麥卡爾（David McCall）和聯合汽車工會主席范恩（Shawn Fain）。鋼鐵工人聯合會上月才表達反對新日本製鐵公司（Nippon Steel）併購美國鋼鐵公司（US Steel Corp）。

另外，政壇方面，前總統柯林頓夫婦、國務卿布林肯（ Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）和紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）皆蒞臨晚宴。

拜登長女艾希莉（Ashley Biden）、前年在白宮完婚的孫女娜歐蜜（Naomi Biden）也受邀。

拜登 日本 美國

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