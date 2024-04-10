快訊

謝謝Wilson！砂卡礑游家5具遺體全尋獲 又是牠立大功

衛福部公文收到了 數位部：依2法源執行「創意私房」封網

一月內2次通報疑食物中毒 藏壽司「這間門市」遭令暫停營業

大馬前首相納吉身陷囹圄 臉書祝福開齋節快樂

中央社／ 吉隆坡10日專電
馬來西亞今天歡慶開齋節，前首相納吉雖身陷囹圄，但他的臉書仍貼文對開齋節到來表達祝福之意。圖／擷自納吉臉書
馬來西亞今天歡慶開齋節，前首相納吉雖身陷囹圄，但他的臉書仍貼文對開齋節到來表達祝福之意。圖／擷自納吉臉書

馬來西亞今天歡慶開齋節，前首相納吉雖身陷囹圄，但他的社群媒體平台臉書（Facebook）今天仍貼文對開齋節到來表達祝福之意。

納吉也在臉書附上2019年坐在木屋臺階照片。納吉（Najib Razak）的女兒諾麗雅娜（Nooryana Najwa）昨天同樣貼文祝福父親開齋節快樂。她抒發心情表示：「當整理房子的時候，心裡很傷感，因為父親心裡肯定想去探望爺爺和奶奶的墳墓，可惜未能實現。」

始終堅信父親清白的諾麗雅娜表示，每年他們都要回到北根與鄉親共同慶祝開齋節，那是父親最喜歡的開齋節時刻，如今「想到爸爸一個人過節，面對生活中的重重考驗，令人感到非常傷心」。

納吉因主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉（約新台幣2.8億元）到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。

2022年8月，最高法院仍維持12年徒刑判決，納吉隨即被移往監獄。

納吉去年8月23日透過臉書貼文傾訴心情指出，入獄屆滿週年，但「仍被困在鐵窗後，睡在冰冷的水泥地」，認為自己持續遭迫害。

特赦局今年2月2日宣布納吉獲有條件特赦，刑期從有期徒刑12年減少為6年，可望在2028年8月23日出獄，特赦局決定調降納吉罰款額度，從馬幣2億1000萬令吉減少為5000萬令吉。但納吉如未繳交罰款，刑度將會增加1年到2029年8月23日。

納吉雖獲有條件特免，仍有其他案件纏身。他的女兒諾麗雅娜與家人則對父親未獲全面特赦表示失望，堅信納吉是清白的。

馬來西亞

延伸閱讀

台南慶伊斯蘭開齋節 外籍學生稍解思鄉之情

影／基隆移工6成印尼今慶祝開齋節 穆斯林：如台灣農曆過年

大陸衝擊2.0來了 大馬陷低價傾銷潮卻離不開陸商品 關鍵原因曝光

高跟鞋底疑現「阿拉」字眼 大馬伊斯蘭發展局調查

相關新聞

南韓國會大選落幕！最新選情預測曝光 尹錫悅恐面臨「政治跛腳」

南韓國會大選10日結束，一項選情預測顯示，主要在野黨共同民主黨所率領的進步派陣營，可望在國會保有多數席次，意味著總統尹錫...

大馬前首相納吉身陷囹圄 臉書祝福開齋節快樂

馬來西亞今天歡慶開齋節，前首相納吉雖身陷囹圄，但他的社群媒體平台臉書（Facebook）今天仍貼文對開齋節到來表達祝福之...

越南擬2030年前開始建高鐵連接中國 雙方關係似回暖

越南計畫投資部今天表示，越南擬於2030年前開始興建2條連結越南首都河內和中國的高速鐵路，再次顯示中越兩國關係近來回暖

南韓國會改選出口民調曝光 在野陣營可望獲約3分之2席次

南韓國會10日改選，根據韓聯社引述KBS、MBC、SBS等3大南韓主流電視台選後公布的出口民調結果，在野陣營可望在300...

美國考慮放寬中國旅行警示 北京：盡快撤銷

美國考慮放寬針對美國公民前往中國的旅行警示，中國外交部發言人毛寧今天說，希望美方盡快撤銷「不實旅行提醒」。對於美方批評有...

盼刺激國際觀光！泰國研究賭場合法化可行性 學者聯合聲明潑冷水

泰國國會眾議院日前通過一份財政部提出的評估報告，研擬在泰國設置賭場的可能性和詳細計畫。內閣會議昨天通過這份報告，要求財政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。