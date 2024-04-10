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菲總統：美日菲峰會聚焦經濟交流、南海合作

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
菲律賓總統馬可仕9日在巴丹省舉行的「英勇日」活動致詞。歐新社
菲律賓總統馬可仕9日在巴丹省舉行的「英勇日」活動致詞。歐新社

路透報導，菲律賓總統馬可仕10日說，即將登場的美日菲三方峰會將討論一項意在維護南海安全和航行自由的協議，但他強調，峰會目標主要是促進三個盟國之間的經濟連結。

馬可仕10日下午啟程前往華府前表示，「這項三方協議主要目的是讓我們能夠持續繁榮、彼此互助，以及維護南海和平與航行自由」。

馬可仕說，他希望探尋與美、日在重要領域增進合作的方法，包括在基礎建設、半導體、網路安全、關鍵原物料、再生能源、國防及海上合作等方面。

馬可仕將與美國總統拜登、日本首相岸田文雄舉行三方峰會，此前並會先和拜登會談。

馬可仕上任以來，菲方與中國大陸的南海衝突加劇，菲與美、日的軍事連結也正在深化。他讓美軍能透過「加強國防合作協議」（EDCA）在菲律賓使用的基地數量增加近一倍，菲日也正在磋商相互准入協定，以利日本自衛隊能在菲境內部署。

馬可仕也否認外傳前總統杜特蒂曾和北京達成所謂「君子協定」，以保持主權爭議的仁愛礁（仁愛暗沙）現狀。他強調並未有該協定紀錄存在，也對菲方透過祕密協議損害自身領土及主權的想法表示「驚駭」。

南海 日本 馬可仕

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