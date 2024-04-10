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尹錫悅登巡邏艦視察 要求加強應對陸漁船非法捕撈問題

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
南韓總統尹錫悅要求從維護國家漁業資源的角度，應對中國大陸漁船非法捕撈問題。（歐新社）
南韓總統尹錫悅要求從維護國家漁業資源的角度，應對中國大陸漁船非法捕撈問題。（歐新社）

據韓聯社報導，南韓總統尹錫悅9日在捕蟹旺季登艦，視察針對中國大陸非法捕撈漁船的打擊犯罪行動現場，要求海警將國民利益和安全放在首位，強調要從維護國家漁業資源的角度應對中國漁船非法捕撈問題。

綜合韓聯社、法廣報導，尹錫悅先抵達仁川韓國海洋警察廳專用碼頭，向因公殉職的兩名官員默哀，其中1人於2011年因扣押非法捕撈的中國漁船遭漁民刺死。

隨後他登上海洋警察廳西海五島特別警備團旗下3005巡邏艦，聽取有關海警在專屬經濟區（EEZ）和北方界限（NLL）以南海域，打擊中國非法捕撈的報告。

韓聯社引述尹錫悅說法指出，「就連與中國有軍事同盟關係的朝鮮也強力應對非法捕撈，韓國考量對華關係，過去這方面做得還不夠到位。」

近年來中韓漁業衝突不斷，據美國之音報導，中國大陸同意漁船自2024年5月在韓國專屬經濟區航行時，必須啟用國際公認的自動識別系統（AIS），此舉有助於韓國應對中國的非法捕撈問題。

美國國家安全學教授勒里希（Terence Roehrig）告訴美國之音，「該協議意義重大，因為它為爭端提供外交解決方案，透過納入AIS條款，中國向韓國做出讓步。」

勒里希指出，「中國領導人已經看到韓中關係的緊張局勢加劇，他們可能想做以一個小小的方式來處理這種關係，至少讓關係不會惡化。」

尹錫悅

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