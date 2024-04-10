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中國漁船頻闖韓海域 尹錫悅登艦視察下令堅決應對

中央社／ 台北10日電
韓國總統尹錫悅。圖／美聯社
韓國總統尹錫悅。圖／美聯社

面對中國漁船每逢捕蟹旺季，就大舉闖入韓國專屬經濟海域非法捕撈，韓國總統尹錫悅9日親自登上海警艦視察，要求韓國海警將國民利益和安全放在首位，堅決應對中國漁船的非法捕撈行徑。

韓聯社報導，韓國海警正展開捕蟹旺季非法捕撈中國漁船「嚴打行動」。韓國總統辦公室9日表示，尹錫悅當天登艦視察這項嚴打行動的現場。

報導指出，尹錫悅登上的是韓國海洋警察廳「西海五島特別警備團」的3005巡邏艦，聽取海警在韓國專屬經濟區（EEZ）海域和北方界限（NLL）以南海域的非法捕撈嚴打行動情況彙報。

根據報導，尹錫悅指出，中國漁船非法捕撈的問題，應從維護韓國國家漁業資源的角度加以應對。

尹錫悅更表示，就連與中國有著軍事同盟關係的北韓，也強力應對（中國漁船）非法捕撈。而韓國基於對中關係的考慮，「做得還不夠到位」。

報導提到，尹錫悅還與延坪島海域打擊非法捕撈的韓國海警518艦艦長進行視訊通話，並檢查打擊整治工作。他也聽取了韓國政府和軍方有關跨部門整治中國漁船非法捕撈行動計劃的彙報。

長久以來，中國漁船闖入他國非法捕撈的行徑惡名昭彰，韓國是最大的受害國之一，且近年來日益猖獗。不但進入韓國領海，還經常以集體行動暴力抵抗執法，讓韓國海警執法風險提高，使韓國不得不連年強化海警人力與裝備因應。

尹錫悅

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