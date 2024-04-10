哥吉拉橫掃全球票房 永遠經典的怪獸

《哥吉拉與金剛：新帝國》全球票房衝破3.6億美金，哥吉拉誕生至今70年，仍是所有影迷心中的「怪獸」經典！但最早期的哥吉拉其實是核彈的隱喻，還是由演員穿著上百公斤的道具服演出，隨著電影技術進步愈來愈逼真。有影評指出，哥吉拉形象多變，從毀滅人類的怪獸、地球的守護者，總是帶給影迷驚喜。

哥吉拉隱喻核彈

《半島電視台》報導，哥吉拉，至今已經是38部電影的主角，有著各式不同的版本，更與金剛、摩斯拉等怪物對決。1954年日本電影《哥吉拉》為哥吉拉誕生的版本，出生於被輻射汙染的海洋，從嘴巴發出射線，恣意破壞日本城市。

因為哥吉拉誕生於輻射汙染，同時又造成大規模破壞，所以許多人都認為，哥吉拉就是在影射美國投向廣島與長崎的原子彈。紐約文化中心日本協會電影部負責人渡邊更指出，「只要核武或核能存在的一天，哥吉拉就永遠不會過時」，它也警告著人類其實能創造毀滅自己的怪獸，

形象超級多變

在缺乏電影特效的時代，最早的12部哥吉拉電影，都是由日本演員中島春雄穿上重達100公斤的套裝出演。當時為了飾演哥吉拉，中島春雄更花上一周的時間研究大象與熊的動作。

後續，不同導演也重新設計哥吉拉，不僅出現哥吉拉大戰其他怪獸的劇情、哥吉拉也有「機械哥吉拉」、「紅蓮哥吉拉」、「千禧哥吉拉」或「戰龍哥吉拉」等不同形象，分別獲得不少影迷的支持。

亦正亦邪的魅力

至今哥吉拉的魅力絲毫未減，專門介紹哥吉拉的書籍《Japan's Favorite Mon-Star》的作者拉夫爾表示，哥吉拉從最初展現純粹的破壞力，到後來的十幾年中，逐漸成為具有性格與英雄氣概的角色，更進一步贏得觀眾的青睞。

《movieweb》指出，隨著哥吉拉系列的發展，哥吉拉有時候是世界的毀滅者，有時又與人類並肩作戰對抗其他怪獸，不斷重塑的形象使得哥吉拉坐擁原本影迷的同時，還能不斷開拓新的粉絲。





身穿哥吉拉服裝的中島春雄（左二）。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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