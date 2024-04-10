印度火車撞死動物 AI預警可拯救大象

印度鐵路發展風馳電掣，軌道入侵許多生物的棲息地，也有愈來愈多大象成為軌道亡魂！印度擁有超過10萬公里的鐵路網路，近期也持續增建鐵路，導致火車與動物的衝突事件頻傳。動保團體呼籲，鐵道應裝設人工智慧預警系統，及時警告工作人員鐵路附近有無大象活動。

印度象成軌道亡魂

《CNN》報導，印度擁有世界最龐大的鐵路網絡之一，軌道總長度超過10萬公里，每天有上萬輛的列車行駛，但相關鐵道意外卻層出不窮，如今年二月出現無人控制的火車失控狂飆、去年列車相撞意外造成數百人身亡。

近幾十年來，印度發生了多起致命火車事故，當局正持續推動基礎建設，包括引入更多高速鐵路。專家指出，政府正不斷引進新興技術更新列車、軌道與車站，以防止類似的碰撞事故再發生。

除了防止列車相撞的意外事件之外，讓瀕危的印度象安全渡過火車軌道，也成為許多該國動保團體的重要任務。根據2019年的評估，全球有4到5萬隻印度象生活在野外，而人類活動持續擴張的過程中，該物種的棲息地逐漸萎縮，人象衝突也愈發頻繁。

AI預警成救星

在印度，印度象非自然死亡的主要原因包括意外觸電而死、被火車撞死等。官方數據也顯示，過去10年以來，已經有超過200頭大象被火車撞死，導致社會出現愈來愈多呼聲，訴求鐵道安裝人工智慧系統以監控軌道附近的大象活動，並即時向鐵路工作人員發出警報；或者是在軌道處建立野生動物的安全通道。

印度動保團體「野生動物SOS」成員薩蒂亞納拉揚認為，「森林是大象的居住地，火車正在入侵他們的家園，在鐵道安裝人工智慧事故預防系統，將能拯救數百頭大象。」

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