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緬甸邊境衝突不斷 泰國願接收難民

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
緬甸內戰造成民眾逃往他國避難。(Photo by www.A108.net - International Vaishnavas Portal - Travel  on Flickr used under Creative Commons license)
緬甸內戰造成民眾逃往他國避難。(Photo by www.A108.net - International Vaishnavas Portal - Travel  on Flickr used under Creative Commons license)

緬甸邊境城市苗瓦迪衝突升高，泰國已做好準備收容來自緬甸的難民！由於緬甸軍政府與反抗軍內鬥持續，造成當地多人逃難。對此，泰國政府表示可收容約10萬緬甸難民前往臨時的收容中心居住。由於軍政府與反抗勢力持續對抗，短期內雙方衝突並未有降溫跡象。

反政府勢力升高

據《亞洲新聞台》報導，泰國與緬甸邊境接壤2400公里，自從緬甸軍政府2021年推翻民選政府以來，當地一直陷入內戰中，近幾個月，反軍政府勢力一直高漲，更讓軍隊疲於奔命。泰國外長班普里9日表示，「我們已經準備好一段時間，在泰國的安全區暫時容納約10萬人。」

泰國並非聯合國難民公約簽署國，並且不區分難民和其他移民。上週當地媒體報導，邊境城市苗瓦迪的衝突有升高跡象，沿著泰緬邊境雙方衝突不斷，結果造成民眾暫時逃離緬甸前往泰國避難。班普里指出，雖然目前沒有大規模逃亡跡象，但仍有人穿越邊境逃難。

苗瓦迪是緬甸第三大邊境城市，過去1年來，在當地來往的商品價值接近11億美元。自1980年代以來，泰國已允許數以萬計緬甸人在邊境附近的非正式定居區居住。

軍政府強迫男丁加入

據《金融時報》報導，緬甸反對勢力「克倫民族聯盟」表示，上週末其軍事部隊已攻佔苗瓦迪附近一處軍事基地。如今，苗瓦迪落入叛軍手中是對軍政府一大損失，從去年底以來，掌權已3年的軍政府逐漸失去對全國各地城鎮和軍事據點的控制，其中失守的地點大多是靠近中國、印度和孟加拉邊境的領土。

聯合國駐緬甸人權特別報告員安德魯斯上個月表示，過去5個月以來，軍政府針對平民的軍事攻擊增加了5倍，造成270萬人流離失所，預計今年將有100萬人。他並表示，軍方在街上綁架年輕男子，造成民眾被迫躲藏、逃離國家或加入反對勢力。

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