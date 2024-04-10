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連續十個月創高溫記錄 科學家發出警告

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
氣候報告指出，地球平均溫度連續十個月處於暖化階段，打破了之前的氣溫記錄。（Photo by Renzo D'souza on Unsplash under C.C License）
氣候報告指出，地球平均溫度連續十個月處於暖化階段，打破了之前的氣溫記錄。（Photo by Renzo D'souza on Unsplash under C.C License）

連續十個月高溫令人按耐不住，地球暖化升溫創下歷史新高！一份氣候報告顯示，今年3月的地表溫度再度增加0.1攝氏度，尤其世界各地乾旱、野火事件頻傳，2023年更成為史上最熱一年。隨著珊瑚白化、農作物滅絕等危機出現，氣候專家表示，如果到八月異常現象仍未穩定下來，氣候系統的運作方式將會被改變。

連續十個月高溫記錄

衛報》報導，哥白尼氣候變遷中心9日發布的數據顯示，3月全球地表溫度相比2016年3月創下的最高紀錄增加攝氏0.1度，比工業化前平均高出攝氏1.68度，而過去12個月，全球平均氣溫比工業化前高出攝氏1.58度。

「地球平均溫度連續十個月處於暖化階段，打破了之前的氣溫記錄。」該報告指出，目前地球升溫超過巴黎氣候協議中設定的攝氏1.5度基準，而過去一年氣溫的急劇上升讓許多科學家感到驚訝，也引發人們對全球暖化的擔憂。

NASA戈達德太空研究所所長施密特說，近幾個月的平均溫度都上升超過攝氏0.2度，如果到八月異常現象仍未穩定下來，代表著地球暖化已經改變氣候系統的運作方式，而且比科學家預期的還要更早。

2023年為最熱一年

路透社》指出，自1850年以來，2023年成為全球最熱的一年，而極端氣候也造成嚴重災難，包括亞馬遜雨林乾旱造成委內瑞拉野火，以及非洲乾旱導致農作物絕種，導致數百萬人面臨飢荒。

此外，海洋科學家也警告，在海水暖化的推動下，南半球可能會發生大規模珊瑚白化事件，並將成為地球史上最嚴重的一次。

哥白尼氣候變遷中心指出，氣候異常的主因是人造溫室氣體的排放，以及一種導致東太平洋表層海水變暖的天氣模式，稱為「厄爾尼諾現象」。如今，海洋空氣溫度仍然異常升高。

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暖化 氣溫 科學家

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