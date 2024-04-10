岸田會拜登 料將在國防、太空等領域達成新協議

路透社報導，日本首相岸田文雄本週訪問白宮時，將與美國總統拜登達成新的協議；與此同時，美國和日本企業也將簽署投資協議並鞏固其他關係。

以下是路透社整理的5大看點：

●軍事升級

預料日本和美國將宣布升級兩國軍事同盟計畫，包括加強美國在日本的軍事指揮結構及共同開發更多國防裝備。

●AUKUS和南海

拜登與岸田料將在會談中討論日本可能參與澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）安全協議的先進能力計畫一事。美國、英國和澳洲於2021年成立AUKUS，以對抗中國日益增長的影響力。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天說，在美國、澳洲、菲律賓和日本上週末舉行演習後，預計將在南海執行更多聯合巡邏。

●微軟、人工智慧

科技公司微軟（Microsoft）今天表示，將在兩年內投資29億美元（約新台幣927億元），以擴大其在日本的雲端和人工智慧（AI）基礎設施。

此外，美、日兩國也宣布4所大學將合作研究AI，資金來自輝達（NVIDIA）、亞馬遜（Amazon）、軟體銀行（Softbank）、微軟等民營企業投資的1.1億美元（約新台幣35億元）。

●太空

隨著與俄羅斯和中國的競爭加劇，日本希望透過美國主導的「阿提米絲」（Artemis）月球探測計畫，將第一位日本太空人送上月球。「阿提米絲」計畫預計在2026年前讓人類重返月球。

●子彈列車

岸田與拜登預計也將討論德州的子彈列車計畫，這項計畫將仰賴日本的技術和投資。