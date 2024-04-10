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義大利水力發電廠爆炸！水下9層結構坍塌 已知3死5傷4失蹤

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
義大利9日驚傳重大工安意外，北部一家水力發電廠發生爆炸，造成至少3名工人死亡、5人受傷，另有4人失蹤。法新社
義大利9日驚傳重大工安意外，北部一家水力發電廠發生爆炸，造成至少3名工人死亡、5人受傷，另有4人失蹤。法新社

義大利9日驚傳重大工安意外，北部一家水力發電廠發生爆炸，造成至少3名工人死亡、5人受傷，另有4人失蹤。

美聯社報導，爆炸意外發生在距離博洛尼亞市（Bologna）70公里外的蘇維亞娜湖（Lake Suviana），受影響區域位在湖面下30公尺。

當地消防隊長諾塔羅（Francesco Notaro）表示，爆炸導致水下9層結構部分坍塌並引發大火，導致深達60公尺的局部洪水。

根據消防單位提供的影片顯示，事發後有濃煙竄出。

附近城鎮鎮長馬希納拉（Marco Masinara）透露，這座發電廠有50年歷史，為許多家庭提供就業機會，而今次卻發生戲劇性的事故。稱救援人員難以進入現場，事態嚴重。

截至目前，這起事件造成至少3名工人死亡，年齡介於35歲至73歲之間，以及5人受傷，其中3人傷勢嚴重被送往附近醫院，另外還有4人失蹤。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，正在關注此一可怕消息，並向受害者及其家屬表示聲援。

潛水員搜索行動仍在進行，預計將持續到深夜，但由於有進一步坍塌風險，必須謹慎行事。

義大利國家電力公司（ENEI）發聲明表示，水壩沒有受損，但受意外影響發電廠已停止運作。執行長柏納貝（Salvatore Bernabei）也已前往現場向罹難人及家屬致哀。

影片https://www.youtube.com/watch?v=-_wbeAckm8U&t=1s

爆炸 義大利

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