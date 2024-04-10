南韓國會選舉開跑！投票率能否衝破7成引關注 選情章魚哥在首爾

南韓國會選舉於當地時間10日正式開跑，從當地時間上午6時至晚間6時（台灣時間晚上7時）為止，將選出300名國會議員，包括254名分區議員和46名不分區議員，出口民調將於當地晚間6時半開始公布。

南韓國家選舉委員會指出，國會選舉投票從當地時間上午6時起至晚間6時，全國有1萬4259個投票所。在4400萬名合資格的選民中，已有近1400萬名選民已在上周提前投票，提前投票率創2014年引進來新高，首次超過30%。

韓聯社9日引述近期民調報導，最大在野黨共同民主黨可望在300席的國會過半，甚至超過200席。若在野黨掌控三分之二席次，就能推翻總統尹錫悅對法案的否決甚至彈劾總統，讓尹政府徹底跛腳。

執政黨國民力量黨黨魁韓東勳在投票前夕向選民喊話，「請給我們最低門檻所須的席位數，讓我們能夠遏止這種不道德和無恥的反對派。」稱需要在選舉日當天提供壓倒性的支持，以防止南韓陷入衰落狀態。

但一些觀察家表示，共同民主黨無法如期贏得壓倒性勝利，因為保守派選民可能會在緊迫感的刺激下湧出投票。

提前投票率創歷史新高，引發外界關注現場投票率能否衝破70%。上一屆2020年國會大選當日投票率為66.2%。

觀察家強調，首爾48個選區是最終決定選舉結果的主戰場，因為數據顯示，首爾的結果向來是具指標意義的「章魚哥」。出口民調將於今晚6時半開始。