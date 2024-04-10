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南韓國會今大選 在野聲勢領先

聯合報／ 編譯高詣軒季晶晶／綜合報導

南韓十日舉行四年一度國會改選，韓聯社九日引述近期民調報導，最大在野黨共同民主黨可望在三百席的國會過半，甚至超過二百席。若在野黨掌控三分之二席次，就能推翻總統尹錫悅對法案的否決甚至彈劾總統，讓尹政府徹底跛腳。

尹錫悅數個月來支持率偏低，所屬的執政黨國民力量黨在國會是少數。目前共同民主黨在國會占一四二席，該黨領導的進步派陣營則共掌握一六九席。仁川大學政治學教授李俊翰向路透說，若朝小野大形勢不變，尹錫悅施政將繼續遭國會制衡。

尹錫悅二○二二年總統大選對上現任共同民主黨黨魁李在明時，以○點七三個百分點的得票率差距險勝，這次國會改選也被視為選民對尹錫悅執政的公投。

韓媒ＫＢＳ三月卅日至四月二日的民調顯示，四成南韓人會投給共同民主黨，三成三投國民力量黨；另一份四家民調機構四日公布的聯合民調則指，三成九受訪者支持國民力量黨，三成七支持共同民主黨。

在野黨若如部分預測達到二百席，將有效削弱甚至可能終結尹政府。路透認為，多數民調顯示改選結果將無助改變當前南韓政治僵局，國會難以影響尹政府親近日、美的外交政策。

民調顯示，南韓選民關切議題包括通膨導致生活開銷、食物價格高漲，以及因尹政府擬增加醫學院新生引發的實習醫師請辭風波等。

尹錫悅 民主黨 民調

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