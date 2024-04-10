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AUKUS第2支柱 優先納日

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
AUKUS由美國（右）、英國（中）及澳洲（左）於2021年組成。路透
AUKUS由美國（右）、英國（中）及澳洲（左）於2021年組成。路透

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）三國國防部長八日發表共同聲明，表示今年起將與其他國家商議，擴大包括高科技研發的AUKUS「第二支柱」陣容，並「考慮」優先納入日本澳洲總理艾班尼斯九日表示，日本是第二支柱理想合作對象，但AUKUS尚未計畫增加成員。

美國防長奧斯丁、英國國防大臣夏普斯及澳洲防長馬勒斯聯名發布的聲明指出，AUKUS於二○二一年九月成立以來，三國即表明，「隨著我們的工作有所進展」，有意吸引其他國家參與第二支柱計畫。由於日本的實力以及和美英澳三國間密切雙邊關係，三國正考慮在第二支柱的先進能力計畫上和日方合作。

據華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）報告，AUKUS第二支柱旨在合力研發八項核心技術：海底能力、量子科技、人工智慧（AI）及無人機等自主武器、先進網路能力、極音速及其反制能力、電子作戰、創新和情報共享，以在與中國大陸科技競爭時占上風。

至於以協助澳洲首度擁有核動力潛艦艦隊為主的第一支柱，AUKUS目前不考慮新增夥伴。英國國防部強調，AUKUS第一支柱將永遠維持澳、英、美三方合作格局。

澳洲總理艾班尼斯九日也在記者會上說，目前提案是檢視AUKUS第二支柱計畫，逐步評估哪些盟友適合參與。日本是理想的合作夥伴，但並未提案增加澳英美三方安全夥伴關係的成員。

對於和AUKUS合作，日本內閣官房長官林芳正表示，「今後希望繼續為了加強防衛能力做出貢獻」。日本防衛大臣木原稔在內閣會議後說，「AUKUS倡議印太地區和平穩定，日本一貫支持」，具體合作方案將由AUKUS方考量。

AUKUS聯合聲明表示，考慮AUKUS第二支柱潛在合作夥伴時，評估因素包括科技創新、金融與工業能力，以及保護敏感資料與資訊的能力。「對促進印太區域和平穩定的影響」也是評估因素之一。

聯合聲明強調，澳、英、美將持續一同致力與區域內理念相近夥伴合作，確保印太區域的和平、穩定及繁榮。

澳洲國防工業部長康洛伊表示，日本是在第二支柱下的科技發展個案合作，因此這不是關於日本加入AUKUS。

除日本外，紐西蘭也曾表達盼參與AUKUS第二支柱。

三國 日本 澳洲

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