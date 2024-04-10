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美日擬設印太聯合救災中心 落腳日本

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
日本首相岸田文雄夫婦八日抵達華府展開六天訪問，將和美國總統拜登共商國家安全和尖端技術等廣泛領域合作。（美聯社）
日本首相岸田文雄夫婦八日抵達華府展開六天訪問，將和美國總統拜登共商國家安全和尖端技術等廣泛領域合作。（美聯社）

日經亞洲報導，日本首相岸田文雄八日抵達華府展開六天訪問，將和美國總統拜登共商國家安全和尖端技術等廣泛領域的合作，美國駐日大使易曼紐在岸田啟程前透露，十日的美日峰會可能討論成立印太聯合救災中心，提供區域內遭遇天災的國家人道援助，包含出動美軍。

易曼紐近日出席美國智庫戰略暨國際研究中心活動表示，拜登和岸田將協議成立人道援助暨救災聯合中心，為印太地區遭遇地震等災害的國家提供緊急援助，地點將設於日本，具體落腳處尚未決定。

救災中心不僅將提供帳篷、飲用水和醫療用品，同時包含非物資協助，例如出動美軍協助救災。

易曼紐稱，日本能登大地震和台灣近日花蓮大地震都需要緊急協助，類似天災很可能愈來愈多，美日必須有能力共同應對，發揮相關經驗以利迅速協助地區內國家。

目前駐日美軍有五萬五千多人，是美國規模最大的海外駐軍。而美國協助日本應對災害有豐富經驗，如二○一一年三一一東日本大地震和海嘯後展開大規模援助，當時行動取名「友達行動」，共有二萬四千名美軍、一八九架飛機和廿四艘軍艦參與。

此外，拜登與岸田十日的峰會還將升級兩國軍事聯盟，拜登將表態加強美國在日本的聯合軍事指揮結構，最終目標是設置美日聯合作戰樞紐。華盛頓郵報指出，美日將端出連接日本、澳洲和美國感測器的整合防空網願景，讓三國全盤掌握區域空中威脅；美日還會宣布一名日本太空人將成為首位美國太空總署（NASA）月球任務的非美籍太空人。

拜登、岸田和菲律賓總統馬可仕十一日還將在華府舉行首次美日菲峰會，這是拜登政府致力深化「區域聯盟與夥伴關係格局」的最新行動，也是對中國大陸一項明確信號。

華郵指出，北京在印太日益強勢，讓日、菲在國家安全利益上更靠向美國。過去一年半日本大動作調整國安和防衛戰略，承諾購買美製戰斧飛彈、建立反擊能力；菲律賓則開放更多基地供美軍使用。

日本已宣布二○二五年底前建立聯合作戰指揮部計畫，以便統籌所有日本軍事作業。目前美方人員在日本的聯合作戰是由位於夏威夷的印太司令部指揮，日本希望美國在日本設立一個作戰指揮部。

岸田啟程前七日接受美國CNN專訪時表示，世界正面臨歷史性的轉捩點，因此日本須徹底改變防衛力。岸田表示，環繞日本的安保環境相當嚴峻且艱難，在日本周邊，有的國家正在開發彈道飛彈和核武，有的國家正以不透明的方式加強軍力，且在南海和東海，以武力改變現狀的情況正在進行中。

拜登 日本 美國

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