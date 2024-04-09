免稅政策引爭議 歐盟計劃部分恢復烏克蘭農產品進口關稅

歐盟議院和各成員國談判代表就對烏克蘭特定農產品重新徵收關稅達成了共識。歐盟議會周一晚間發布的一項通報稱，這些農產品包括家禽、蛋類、食用糖、燕麥、玉米、穀物和蜂蜜。今後，上述農產品只可以享受一定額度的免稅待遇，一旦進口量超過定額，就將重新開始徵收關稅。

這項共識還需得到歐盟議會和歐盟成員國正式的批准。獲得批准後，這一規定將從6月6日開始生效，有效期一年。歐盟新出台的關稅政策是否會對烏克蘭經濟造成影響，也取決於該國是否還能為其農產品找到歐盟之外的買家。

大約三周前，歐盟議會及各成員國談判代表曾就一項新的關稅規定達成共識。根據這項共識，烏克蘭農產品的免稅額度將基於2022年和2023年歐盟進口量的平均值而定，但這一妥協方案遭到部分談判代表的反對。

包括農民代表在內的反對方認為，應將2021年的進口量也納入免稅額度的計算中。這樣一來，面向烏克蘭農產品的進口免稅額度將變得更小。最終達成的妥協方案中，將把2021年下半年的進口量納入免稅額度的計算中。

免稅政策爭議

俄羅斯發動侵烏戰爭後不久，歐盟決定取消針對烏克蘭農產品的進口關稅。歐盟此舉是為了穩定陷入戰火的烏克蘭經濟，但這也為日後的爭論埋下了伏筆。今年夏季，歐盟針對烏克蘭的稅務優惠政策將到期。如果屆時不能出台新的關稅政策，對烏克蘭農產品的進口優惠將被徹底取消。

對烏克蘭農產品的免稅優惠，引起了部分農民的不滿，這一點在東歐表現得尤為突出。農民認為，來自烏克蘭的農產品價格極低，對他們構成了超乎常規的競爭壓力。匈牙利方面主張，對來自烏克蘭的小麥也應設定免稅限額。法國方面也要求對烏克蘭農產品實施更為嚴格的關稅政策。

其他的安全措施

如果因為進口烏克蘭小麥而導致歐盟內部的小麥價格暴跌，歐盟屆時將會采取必要的應對措施。歐盟議會表示：“在現有關稅規定的基礎上，歐盟屆時可以出台他們認為必要的措施。”至於烏克蘭農產品對歐盟市場到底造成了多大的影響，目前各方意見並不統一。

烏克蘭是全球最重要的小麥生產國，尤其是貧困國家對來自烏克蘭的廉價糧食有極大的依賴。受俄羅斯侵烏戰爭的影響，烏克蘭小麥一度無法通過海路出口，這造成了全球小麥價格的上揚。

（德廣聯，德新社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】