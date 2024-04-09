莫忘大屠殺歷史 倖存者傳講生命故事

大屠殺倖存者將前往各國校園，向學生講述受迫害的生命故事！超過250名大屠殺倖存者參加「大屠殺倖存者演講局」的倡議計畫，要向年輕人講述大屠殺歷史的第一手故事。以哈戰爭導致全球反猶太主義興起，猶太人對德索賠會議主席泰勒表示，此機構的規模和影響力會是史無前例。

講述大屠殺的歷史

《宗教通訊社》報導，隨著反猶太主義在世界各地更加興盛，猶太人對德索賠會議4日成立「大屠殺倖存者演講局」，盼前往各級校園向學生講述猶太人受迫害情形，教育下一代人民勿重蹈歷史覆轍。

猶太人大屠殺期間，六百萬歐洲猶太人和其他少數民族被納粹份子殺害，成為歷史慘痛的一頁，該演講局盼透過虛擬和實體方式，將大屠殺倖存者與學生建立連結，對大屠殺有正確的認識。

第一手資料現身說法

《美聯社》指出，歐美國家的反猶太主義已達到幾十年來未見的水平，甚至出現歧視和迫害行為。索賠會議副主席施奈德表示，第一手資料對於保存大屠殺記憶相當重要，促使人們理解偏執、反猶太主義和種族仇恨的影響。

居住在德國的大屠殺倖存者斯澤佩西說，希望自己的生命故事可以傳達歷史中的殘酷事實，不僅是猶太人大屠殺，還有世界上發生的所有種族主義和仇恨行為，「大屠殺教育至關重要。」

猶太人對德索賠會議希望對大屠殺的殘酷行為，以倖存者第一人稱敘述反擊虛假信息和相關偏見。此外，該會議負責多項賠償計劃，確保大屠殺倖存者獲得家庭護理、食品、藥品、日常生活等服務。

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