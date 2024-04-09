拜登警告中 美菲聯防適用仁愛礁

英國金融時報（ＦＴ）八日引述兩位美國高官報導，本周華府美日菲高峰會時，美國總統拜登將就中國大陸在南海愈來愈咄咄逼人的活動警告北京。他並將強調，美菲共同防禦條約適用仁愛礁（仁愛暗沙），該礁為菲律賓一九九九年擱淺的菲艦馬德雷山號。

這兩位高官指稱，屆時拜登將表達對仁愛礁周邊情勢的嚴重關切，而拜登日前和中國國家主席習近平通話時，已對此表達深刻關切。

一位官員向ＦＴ說，中國正低估（緊張）升高的可能性，「我們已試圖在一連串對話中表明」，該條約涵蓋菲律賓船隻與船員，並延伸至馬德雷山號。中方有必要審視其相關策略，否則恐受到若干嚴重的後座力。

中菲仁愛礁衝突是南海緊張升溫中的一環。菲律賓駐美大使羅慕德斯則聲稱，菲美均希望將永遠不會援引該條約，但警告若有必要，將不會猶豫行使該條約。

知情人士說，美國印太司令阿基里諾近期已向一支共軍退役軍官代表團及中國駐美前大使崔天凱提出類似警語。拜登政府並請其他退休美國官員，私下向北京傳遞類似訊息。

幾位高官說，美國針對和北京畫紅線持審慎態度，若畫了紅線，中方將在紅線內為所欲為。北京可能自認其至今舉措，並未達到觸發該條約的門檻。日經亞洲引述分析家報導，中國海警船對菲船射水砲，相當於未達觸發該條約門檻的灰色地帶戰術。

ＣＩＡ前分析師：北京測試美反應

美國中情局（ＣＩＡ）前中國事務首席分析師韋德寧說，北京正測試若設法驅趕馬德雷山號上的菲軍並摧毀該艦，美方將如何反應。中國很可能希望在仁愛礁建立軍事基地，以鞏固其南海主權聲索，並作為台海衝突時的前沿作戰據點，對抗從菲律賓領土出動的美軍。

另外，路透八日報導，菲律賓總統馬可仕當天呼籲中國透過對話，避免在南海發生更多菲中艦艇碰撞以及射水砲這類事件。菲律賓並正「窮盡一切選項」與中國領導高層對話，以防止緊張加劇。

陸批ＡＵＫＵＳ 將成亞洲版北約

針對美國力促日本參與澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ），中共黨媒環球時報引述中國華東師範大學亞太研究中心執行主任陳弘報導，日本若加入將是令人警惕的一步，是ＡＵＫＵＳ發展為「亞洲版北約」的開端。