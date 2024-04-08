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南海局勢又升溫 美聯合日、菲警告中

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

美國不只要處理俄烏戰爭與以哈衝突，近來還要因應南海局勢！美國與日本、菲律賓與澳洲近日將舉行聯合軍演，中國也宣布要在南海進行軍演，頗有相互較勁意味。美國總統拜登將在10日的美日菲峰會上，呼籲中國不要讓南海局勢升溫。學者葛來儀分析，南海的仁愛暗沙恐成美中最可能起衝突處。

美中南海再交鋒

根據《金融時報》報導，2位美國資深不具名官員8日強調，拜登非常關心仁愛暗沙（主權有爭議的島嶼）附近，中國海警隊用水槍阻止菲律賓補給商船的狀況。官員透露，中國低估衝突升溫的可能性，美國與菲律賓是有防衛協定，中國需要重新評估在南海周圍的行為，以減少衝突可能。

但《美聯社》提到，中國軍方7日表示，會在南海周圍派海空軍進行演練與監控，文中雖然未提到美國、日本、澳洲與菲律賓的聯合軍演，但其針對意味不言而喻。中國與菲律賓、越南、馬來西亞等國因南海島嶼主權有許多爭論，菲律賓等國不滿中國在南海進行人工造島，盼藉此獲取南海漁獲與蘊藏資源。

美日菲憂中國擴張

據傳，美國透過許多退休官員對中國表達南海局勢的疑慮，而近來美國也將在華府舉行美日菲峰會，日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕都將與會，外傳拜登將發表聲明呼籲中國在南海要克制，但目前看來各方在南海的對峙將因軍演而難降溫。

美國除了處理俄烏戰爭外，還要因應以哈衝突與南海升溫。學者葛來儀分析，美中直接軍事衝突最可能的地方就是仁愛暗沙，若中國直接攻擊菲律賓船隻，而美國一定要回擊下，相關衝突甚至可能擴大。遺產基金會亞洲專家史密斯認為，美國應該要有更強硬的態度，避免重演2012年讓中國控制南海環礁的事情發生。

南海由於是國際重要航道，且水下蘊含大量漁獲與油氣資源，因此該區主權引發相當多關注，也是美中很可能衝突的地區之一，若從美中領袖近日對話來看，雙方態度都很強硬，外界也擔心南海擦槍走火的機會增加。

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南海 美國 菲律賓

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