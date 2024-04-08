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盧安達屠殺30周年 義、法領袖致歉

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
盧安達總統卡加米（左）在盧安達大屠殺30周年之際，呼籲西方要對種族屠殺更警覺。（Paul Kagame FB）
盧安達總統卡加米（左）在盧安達大屠殺30周年之際，呼籲西方要對種族屠殺更警覺。（Paul Kagame FB）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

「種族屠殺是全球共業，盼西方未來對類似狀況能更早警覺，避免悲劇重演。」盧安達總統卡加米7日在盧安達大屠殺紀念典禮上表示，國際社會當時忽略盧安達的狀況，才會導致超過80萬人被屠殺，美國前總統柯林頓與法國總統馬克宏也都為此致歉。大屠殺影響深遠，盧安達與鄰國民主剛果的關係至今仍非常緊張。

西方對屠殺表遺憾

根據《德國之聲》報導，包括柯林頓、以色列總統賀佐格、南非總統拉瑪佛沙與非洲多國元首都出席在盧安達首都基加利的紀念會。卡加米表示，因為西方殖民，導致非洲種族衝突不斷，在盧安達大屠殺前，各國也忽略聯合國與當地政府的警告，因此才導致悲劇發生。

柯林頓致詞時表示，他在任內沒有阻止大屠殺發生，感到非常遺憾；馬克宏也說，法國當時有能力阻止種族屠殺，但卻缺乏意願，作為殖民母國他覺得很抱歉

非洲局勢仍緊張

美聯社》提到，盧安達在大屠殺後，在卡加米的統治下雖順利復甦，經濟成長速度在非洲名列前茅，但外界對卡加米長年統治、打壓言論自由等舉止感到擔憂，且盧安達與鄰國民主剛果的關係並不好，民主剛果曾指控盧安達暗中資助該國境內叛軍M-23推翻民主剛果政府，但都遭到盧安達否認。

盧安達種族大屠殺發生在1994年4月7日到7月15日，盧安達的胡圖族軍人大肆屠殺部分溫和派胡圖族人、特瓦族人以及作為少數族裔的圖西族人，約有50萬到80萬被殺死。此外，民主剛果的內戰也曾擴大為非洲大戰，造成超過540萬人死亡（多數死於瘧疾、腹瀉和營養不良）。

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