小林製藥延誤害命？日醫爆2月就有患者 通報1個月才開記者會

日本小林製藥的紅麴保健食品爆出嚴重食安問題，已經造成至少5人死亡，上千人受到影響。然而卻有醫師爆料，表示早在一個多月前，就已經懷疑小林製藥紅麴可能有些問題，但是當時官方卻未及時處理，造成憾事發生。

根據日本媒體「ABEMA TIMES」報導，日大板橋醫院腎臟、高血壓和內分泌內科醫師阿部雅之指出，從2023年12月到今年2月，有三位50到70多歲左右的女性患者，分別都因為倦怠感、尿液混濁起泡等症狀就醫。診療結果顯示這三名患者，腎臟功能都出現問題。

阿部仔細詢問後，發現三人的共通點，都是有在服用小林製藥的紅麴保健食品。於是阿部便在2月1日向小林製藥詢問「是否有類似症狀的使用者」，但是小林製藥回應沒有。不過因為想瞭解狀況，於是阿部在2月22日提供患者的相關檢查結果。

等到一個月後，小林製藥才終於召開記者會，承認旗下產品可能有問題。隨後，阿部也檢查了其他服用小林製藥紅麴的患者，發現這些人的腎臟功能也有異常，因此呼籲相關的使用者，除了即刻停止服用以外，最好也該到醫院仔細檢查。