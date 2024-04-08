嚇阻陸 華府力邀日參與AUKUS

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英國金融時報七日引述知情人士報導，美國、英國和澳洲防長八日將宣布啟動澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）第二支柱相關談判，擬討論引入新成員。華府力促日本參與此項旨在嚇阻中國大陸的安全協議。

AUKUS在二○二一年成立，第一支柱聚焦讓澳洲獲取核動力潛艦，目前未考慮擴張；第二支柱則涉及海下戰力、極音速武器、量子運算、人工智慧、網路科技等技術合作。日本正增加國防開支、擴大投資極音速軍備，該同盟夥伴增加，將有助分散相關科技研發成本。

日本獲邀參與第二支柱的臆測近期甚囂塵上，華爾街日報三日刊出美國駐日大使易曼紐的投書說，日本即將成為第二支柱首個追加夥伴。部分美國官員私下樂見易曼紐出聲，盼有助推進日方參與，但美英澳日當局均有人對此不滿，因為此事未達共識。

澳洲與英國過去數月持續抗拒在此時邀請日本，部分是因為澳英希望先擺平三方合作現有的複雜問題。澳方強調須先關注潛艦合作項目，才進行第二支柱擴張。知情人士說，澳英美仍同意實現第一支柱是優先目標。

日本雖一向力挺AUKUS，但部分官員鑒於澳美英內部分歧，對於參與態度謹慎。日相岸田文雄五日受金融時報等媒體訪問說，日本未來如何與AUKUS合作尚未拍板。

路透報導，對於金融時報這項訊息，澳洲國防部長馬爾斯的發言人說，澳方「已公開向日本表示，隨著我們在關鍵國防和安全能力方面的工作取得進展，我們將尋求機會與AUKUS第二支柱中的密切合作夥伴接觸」。聲明中說，日本是澳洲不可或缺的國防夥伴，而任何國家參與AUKUS第二支柱項目都將由美英澳三方決定並宣布。

澳英美也擔心日本仍欠缺保護高度敏感情資所需的安全系統。提倡日本參與AUKUS的美國副國務卿坎伯說，美方已敦促日本採取相關措施，東京雖採行部分但仍有不足。

美國總統拜登預計十日會晤岸田並宣布美日安保條約升級，十一日舉行美日菲峰會。AUKUS八日防長聲明可望透露日方未來參與動向。

AUKUS合作協議為澳英美在印太對抗北京實力漸增的措施之一。坎伯三日說，該項潛艦協議可能有助嚇阻中國不對台灣妄動。中國稱該合作關係危險且可能引發區域軍備競賽。