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將進行國會議員選舉！南韓執政黨爭議多 恐難於選舉翻盤

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
南韓總統尹錫悅下周將迎來國會議員選舉期中考，外界認為選民對經濟的關心將會是主要變因。圖為尹錫悅4月10日的議會選舉提前投票。美聯社
南韓總統尹錫悅下周將迎來國會議員選舉期中考，外界認為選民對經濟的關心將會是主要變因。圖為尹錫悅4月10日的議會選舉提前投票。美聯社

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通膨與醫生罷工，恐讓南韓總統尹錫悅的施政繼續跛腳！南韓下周將進行國會議員選舉，由於近日尹錫悅宣稱政府抑制蔥價有感的爭議發言，還有南韓醫生的罷工與執政黨爆發性醜聞下，尹錫悅所屬政黨恐在國會繼續維持少數。但專家認為，他親美、友日與反北韓的外交方針不會因此改變。

經濟問題主導選舉

根據《美聯社》報導，南韓的選民中，自由與保守派各約有30%，他們的投票意向相當明確，因此40%的中間選民將成為選舉的關鍵，而今年提前投票的投票率也創新高，更讓選舉多了不少變數。許多分析認為，此次經濟議題將會成為選舉關鍵。

近來，尹錫悅在首爾的超級市場視察時，看到蔥一包875韓元時，表示政府努力平抑物價、減輕民眾負擔，但實際上那是折扣價，南韓蔥價都在3千到4千韓元左右居高不下，是近年來的高點。因此這番發言引發許多民眾不滿，反對黨也批評尹錫悅不食人間煙火。

除了蔥以外的許多農作物價格都比去年同期大漲超過20%，其中蘋果更出現超過90%漲幅，創下1980年來的新高。此外，南韓增加醫學院招生名額，讓醫界反彈收入恐遭稀釋，也讓許多醫生走上街頭抗議，而醫生抗議產生的門診取消，讓許多病友將不滿投射到政府。

2027總統前哨戰

目前南韓國會中，執政黨國民力量加國民未來共114席，在野黨以共同民主黨為主共有174席，有分析認為，尹錫悅恐難獲得多數將會繼續跛腳，但也有另一派認為，中間派選民尚未表態，孰勝孰負還不好說。

由於影響此次南韓國會選舉的議題大多是國內民生，因此外界認為將於2027年卸任的尹錫悅還不會改變親美、友日、反對北韓核計畫的外交政策。《紐約時報》提到，此次國會選舉也形同尹錫悅與共同民主黨議員李在明在總統選舉後的二次對決，也是保守派與自由派在2027年總統選舉的提前交鋒。

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南韓 尹錫悅 投票率

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