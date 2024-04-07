日本、北韓舉行峰會？美官員透露拜登有條件的支持

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日經亞洲報導，美國總統拜登和日本首相岸田文雄10日將舉行雙邊峰會，而岸田文雄4日接受日經亞洲訪談表示，出訪北韓首都平壤「必須盡快落實」，對此一名美國資深官員4日透露，總統拜登支持岸田文雄和北韓領導人金正恩在特定條件下會晤。

該名美國官員匿名表示，這項會議將取決於日本、美國和南韓的緊密協調。

他說，「如果我們認為交流有意義並且能達成成果，拜登總統支持任何盟友和北韓交流」。

他補充，「考量到美國和日本與南韓在北韓問題上的緊密關係，我們預期如果這之間任何一個國家要和北韓發展高度外交，我們會和這個國家進行密切磋商，確保會議能達成每一方的目標。」

上個月，金正恩的妹妹金與正才拒絕和日本對話的可能，包含兩國領導人會面，指控東京「抓著老問題不放」。