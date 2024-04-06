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微軟示警！中國大陸已用AI測試抹黑賴清德 今年將干擾美、韓、印度大選

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
微軟5日警告，中國今年將試圖利用人工智慧（AI）生成內容干擾美國、南韓與印度大選，並稱中國此前已在今年初的台灣總統大選進行實際預演。美聯社
微軟5日警告，中國今年將試圖利用人工智慧（AI）生成內容干擾美國、南韓與印度大選，並稱中國此前已在今年初的台灣總統大選進行實際預演。美聯社

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微軟5日警告，中國今年將試圖利用人工智慧（AI）生成內容干擾美國、南韓與印度大選，並稱中國此前已在今年初的台灣總統大選進行實際預演。

衛報報導，微軟威脅情報團隊5日發布報告指出，中國支持的駭客團隊將針對2024年全球重大選舉進行干擾，北韓駭客也參與其中。

報告指出，中國「至少」將透過社群媒體散播有利於中方立場的AI生成內容。雖然過去這類內容的影響不大，但中國不斷擴大實驗各種AI生成的迷因、影片與音檔，未來很可能發揮作用。

微軟在報告中說，中國已在1月台灣總統大選中試圖利用AI生成假訊息，稱這是微軟第一次看到有國家支持的實體使用AI生成內容來影響外國選舉。

報告指，一個名為「Storm 1376」的中國組織在台灣大選期間非常活躍，試圖介選手段包括在YouTube上發布已退選候選人郭台銘支持另一位候選人的不實音檔。微軟表示該音檔「應該是由AI生成」，不過YouTube當時已迅速刪除這段影片內容，未觸及太多用戶。

報告指出，「Storm 1376」還推出一系列AI生成的迷因，毫無根據地指控賴清德挪用公款。

微軟還說，北京支持的行為者正使用社群平台帳戶發布會引起爭議、分歧的問題，並試著掌握會分裂美國選民議題，例如在社群媒體Ｘ上詢問網友對烏克蘭和以色列援助的跨黨派法案與移民政策的看法。

AI 中共 假訊息 大選 社群媒體 賴清德

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