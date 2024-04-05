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北約與亞太外長會 劍指中俄

聯合報／ 國際中心／綜合報導
北大西洋公約組織（NATO）今天慶祝成立75週年。秘書長史托騰柏格（圖）強調，北約不僅強化歐洲安全，也使北美更強大。路透
北大西洋公約組織（NATO）今天慶祝成立75週年。秘書長史托騰柏格（圖）強調，北約不僅強化歐洲安全，也使北美更強大。路透

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四日適逢北約組織（ＮＡＴＯ）成立七十五周年。其祕書長史托騰伯格三日說，成員國四日將在和亞太四國：日本、南韓、澳洲及紐西蘭的外長會議，商討俄羅斯、中國大陸、伊朗與北韓（下稱朝）對全球秩序構成的挑戰，並將合力阻止俄國總統普亭侵烏戰爭。

北約自三至四日召開外長會議，史托騰伯格三日指稱，北約與前述亞太四個夥伴國及歐盟舉行外長會，凸顯安全問題是全球性，而非區域性。日本派外務副大臣辻清人、南韓派外長趙兌烈參加，北約卅二國將與這四個夥伴國確認在因應中國網攻及認知作戰，還有北韓供給俄國軍火侵烏問題上合作。

史托騰伯格並意有所指說，尤其俄國侵烏後，俄國的亞洲朋友對莫斯科得以持續這場侵略戰爭極為關鍵。他更點名中國正扶持俄國戰時經濟，「莫斯科則將其未來抵押給北京」；伊朝則提供俄國彈藥，交換俄方提供技術協助提升其核飛彈能力。

史托騰伯格強調，俄、中、伊、朝密切連結將影響安全，其他志同道合國家需站在一起捍衛以法治治理，而非武力統治的全球秩序。北約與亞太國家合作也帶來包括科技、網路和混合式威脅在內領域的諸多好處，以及挺烏抗俄。

史托騰伯格還指出，「我們必須要確保給予烏克蘭可靠而且可預測的長期安全援助，好讓我們減少依賴（各國）自發性捐助，更仰賴北約（提供）的（堅定）承諾；降低依賴短期資助，更仰賴長遠承諾」。

史托騰伯格四日另在布魯塞爾北約總部慶祝典禮表明，歐洲安全需要北美，北美也需要歐洲。歐洲盟邦提供世界級軍隊、龐大情資網及外交影響力，讓美國力量倍增。

據外媒引述官方消息人士報導，史托騰伯格已提議北約設立一個五年一千億歐元（台幣約三點五兆元）基金，以資助武裝烏克蘭抗俄。這項援烏新計畫可望七月在華府召開的北約高峰會敲定。他三日受訪時表示，該峰會屆時將邀日、南韓、澳、紐領袖出席。

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