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美日峰會擬整合國防 因應台海

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

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日經亞洲三日引述一位美國政府消息人士報導，下周華府的美日高峰會時，可望商討深化雙邊國防工業合作，包括合作研發和生產彈藥與機艦，以整合美日國防工業。有分析家認為，這對美國因應潛在的台海衝突至關重要，讓美國海軍能在日本盡快維修並返回作戰。

美國副國務卿坎伯日前主持華府智庫「新美國安全中心」（ＣＮＡＳ）研討會提到，美日將首度採取措施，在共同研發與生產重要軍事國防設備上加強合作。新冠肺炎疫情使美國政府認識到軍事供應鏈很容易阻塞，有必要借助更多能力發揮作用。

該報導說，在中國強大工業基礎下增產船艦、潛艦和飛機，美國選擇借助盟友的生產製造能力，其中首選就是美國最大海外駐軍所在的日本，以空前整合美日國防工業作為對中國的回應。

其第一步將從船艦維修開始。美國總統拜登和日相岸田文雄此次可望正式確立美國軍艦在日本民間造船廠的維修和翻新等程序。受限於美國法律禁止本國軍艦在外國船廠進行維修及翻新，最初合作限於美軍前沿部署在日本的廿多艘船艦。

前述消息人士還說，拜登政府最終可能向美國國會提案准許日本船廠為美國軍艦提供相關服務，好讓這些軍艦能更快重返任務；共同生產彈藥也是可能方向之一。

另一方面，下周美日菲首次三方峰會將同意合作建立聯合網路防護架構。美日現已有高層級機構和官員的網路安全對話；美菲也正協商建構這類機制，新計畫將涵蓋三方。

報導稱中國駭客被控對菲律賓發動網攻，促使美日伸援。除美方擁有強大網路防護能力，日本自衛隊前年亦成立網路防護單位，日方可能與美菲聯手對境外勢力網攻先發制人。

日本 美國

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