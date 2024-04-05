日擬在菲派駐自衛隊 威懾北京

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英國金融時報四日報導，菲律賓駐美國大使羅慕德斯表示，菲律賓和日本就多項安全協定接近達成協議，旨在針對中國大陸提升區域威懾。他說，日菲已經討論過在菲國部署日本自衛隊。

羅慕德斯表示，菲日兩國即將簽署「相互准入協定」（ＲＡＡ），將讓自衛隊與菲律賓武裝部隊在對方國家訓練與演習。

羅慕德斯說，菲日討論過在輪換基礎上部署部隊，這種安排類似美國在菲律賓維持軍力，儘管菲國憲法禁止永久部署。

他表示，「這是我們從前已經討論過的議題，我們將繼續再研究這件事，作為我們兩國之間合作的一部分」。

日本與菲律賓討論部隊輪換部署的消息，將向中國大陸發出尖銳訊號，即美國及其盟邦正日益擔憂解放軍在該區域的活動，包括台灣周圍與南海其他水域。

美國總統拜登、菲律賓總統馬可仕和日本首相岸田文雄美東時間十一日將在華府舉行歷史性的美日菲三邊峰會。羅慕德斯在三日發表談話，稱馬尼拉正在「考慮我們與日本關係的所有層面，這當然就是其中之一」，同時預計菲日將在三邊峰會之後不久締結ＲＡＡ。

去年十一月岸田訪問菲律賓，雙方同意就ＲＡＡ展開討論，日本也同意提供菲國海軍海岸監測雷達。

日本外務省發言人、國際報導官溝渕將史在致金融時報的聲明中表示，日菲兩國正致力於早日簽署ＲＡＡ，「這項協議實施，將增強（兩國）部隊互通性，但我們正討論在菲律賓部署自衛隊不是事實」。

金融時報指，派遣自衛隊赴該區域在日本將極具爭議，可能引發自民黨執政夥伴公明黨反對。接近日本政府的人士表示，較可能情況是自衛隊暫時派駐菲律賓，參加跟美軍的聯合巡邏和演習，而不是日本在輪換基礎上維持部隊。

日本自衛隊部署在東南亞，對日菲將標誌著重大發展，大幅加強兩國跟美國合作以反制大陸。

美國智庫戰略與國際研究中心日本專家強斯東指出，「如果取得成果，日本軍力部署在菲律賓，將向中國發出兩個強力訊息，一個區域多邊安全架構正在形成，以回應北京的修正主義行為，且日本已在東南亞成為可接受的安全提供者。這兩項發展幾年前還難以想像」。

羅慕德斯還稱，美菲日三國也接近達成協議，將讓三國海軍在南海聯合巡邏。他表示三方正在確定細節，包括巡邏頻率以及在何處進行。他說，美菲也「非常接近」達成一項名為「軍事情報總體安全協定」的軍情共享協議，「我希望如果這次峰會期間沒有發生，不久之後就會發生」。

大陸駐美大使館表示，「中方始終認為，國與國之間的交流與合作，應該有利於增進區域國家的相互了解和信任，維護區域和平穩定，而不是針對或破壞任何第三方利益」。