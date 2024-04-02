因應習近平來訪 法盼中表態俄烏立場

中國國家主席習近平將訪問法國，但法國外交部長塞茹爾內1日前往北京安排訪問事宜前，喊話習近平在俄烏戰爭上儘速表態！但塞茹爾內也同時表示，歐洲不該與中國脫鉤。中國外交部長王毅當下僅表示，與中國脫鉤是國家發展最大風險。中國近來也不滿歐洲在兩岸問題上，有倒向台灣的傾向。

中法關係卡在俄羅斯

根據《美聯社》報導，由於今年是中法建交60周年，習近平將到法國訪問，雙方外交部長因而先在北京會面，討論雙方領袖會面的事宜。不過，在會後致詞時，塞茹爾內表示，歐洲是全球最開放的市場之一，但目前與中國仍有巨大貿易逆差，希望能夠調整。另外，他也期待中國能施壓俄羅斯，讓俄烏停戰。

不過塞茹爾內也說，法國不會選擇與中國脫鉤。《法蘭西24》則提到，王毅當下僅表示，感謝法國不會與中國脫鉤，若要與中國脫鉤是全世界最危險的事情，而並未回應俄烏戰爭的議題。中國雖然在俄烏戰爭中保持中立，但西方認為中國暗中支援俄羅斯，包括購買俄羅斯石油、提供基本物資等，且中國也不願譴責俄羅斯。

歐洲擔心中國電動車

王毅另外指出，中國願意進口法國的優質產品與服務，並希望努力解決歐洲公司擔心的資料傳輸限制問題，「中法雙方是夥伴、而非敵人，」王毅最後這樣說。歐洲先前因為擔心中國低價電動車傾銷，與中國鬧得不愉快，不過近來除了塞茹爾內外，荷蘭首相呂特也訪問中國，中歐仍希望維持一定連結。

中國則不滿歐洲在兩岸問題上逐漸倒向美國與台灣，且法國總統馬克宏近月來挺烏克蘭的力量開始增加，雙方雖然在經貿上無法脫鉤，但在貿易上還有部分糾紛，且安全議題上仍有不少分岐，因此雖然習近平將訪問法國，中法近年來關係升溫，但對抗的氛圍也不會因此消失。

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