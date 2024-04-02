王献堂要帶有KDDI當靠山的科科科技 在日本和東南亞拓市

擁有台灣最大線上音樂串流平台KKBOX的科科科技公司計劃，以其AI數據分析技術拓展日本和東南亞等海外市場，追求高成長目標。

日經報導，科科科技董事長兼執行長王献堂表示，該公司已建立一個資料庫，能代工客製影音串流並提供多媒體科技企業知識，目標是擴大以企業為主的業務。

他說，提供技術解決方案，協助企業設置內建AI的影音串流平台、客戶服務、電子商務、線上學習和人才培訓平台，將是未來幾年最重要的成長動力。

根據內部評估，日本會是海外擴張的「重中之重」——日本政府將AI列為國家戰略重點，而科科科技已幫助多家日企建立了影音串流媒體平台，包括朝日電視台和KDDI旗下的 TELASA、製作動畫的Noovo和健身俱樂部Feelcycle——另一個具有海外發展潛力的則是東南亞。

科科科技計劃4月上市，股東陣容華麗，最大股東為日本電信公司KDDI，持股比率45%，其次為新加坡政府主權基金持有16.8%，另外還包括宏達電、台灣大、中華電信、趨勢科技等公司。

AI在媒體和娛樂市場的應用預計成為一個快速增長的市場。根據Grand View Research，市場規模到2030年可達994.8億美元，年增長率為26%。

科科科技表示，以企業為主的業務創造了大約45%的營收，有望成為未來兩年成長的主要動力。該公司已有大約55%的營收來自海外，日本是主要貢獻者。