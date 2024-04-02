AI安全日益重要 英美宣布合作聯手開發模型
人們對次世代人工智慧（AI）即將到來益發憂心之際，美國和英國今天宣布就AI安全科學建立新的合作夥伴關係。
路透社報導，去年11月在英國布萊切利園（Bletchley Park）舉行的人工智慧安全峰會（AISafety Summit）宣布承諾後，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和英國科技大臣唐萃蘭（MichelleDonelan）今天在華盛頓簽署合作備忘錄，共同開發先進的AI模型測試。
雷蒙多說，「我們都知道人工智慧是我們這一代的決定性技術」，「這種夥伴關係將加速我們機構的全方位工作，以解決我們國家安全和更廣泛社會關切的風險。」
英美是其中兩個建立政府主導的AI安全機構的國家。
英國去年10月表示，其研究機構將檢查和測試新型人工智慧；美國則於去年11月表示，正建立自己的安全機構，以評估所謂前沿人工智慧模型的風險，目前正與200家公司和實體合作。
根據正式合作夥伴關係，英國和美國計劃對可公開進入的模型進行至少一次聯合測試演習，並正在考慮機構間人員交流。
英美也致力與其他國家建立類似的夥伴關係，以促進人工智慧安全。
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