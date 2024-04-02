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三星傳調漲企業級SSD價格多達25% 股價大漲逾3%
南韓媒體報導，由於需求熱絡，三星電子計劃調漲第2季的企業級固態硬碟（SSD）價格多達25%，且正考慮提高企業用SSD的產能，再加上股價目標價獲花旗調升，激勵三星電子股價2日盤中大漲逾3%。
韓國每日經濟新聞英文版網站Pules News報導，南韓多位產業人士1日透露，三星電子預料將調漲第2季的企業級SSD價格，比第一季調高20%~25%。
產業人士指出，三星電子一開始打算漲價約15%，但因為需求意外爆增，擴大價格漲幅。SSD是以NAND快閃記憶體經驗生產，三星電子掌握將近50%的企業用SSD市場，因而擁有強大的議價權。
三星電子決定漲價的部分原因，是人工智慧（AI）相關儲存伺服器的需求熱潮，戴爾（Dell）、惠普（HP）等主要伺服器業者都正搶買SSD。一位產業主管說：「一些產品短缺，正促使（三星電子）考慮增產。」
在第1季底的最後兩周以來，需求已增強，可能對三星電子預定4月5日公布的初估財報帶來正面影響，SK海力士預料也將受惠於企業用SSD供不應求。
花旗認為，受惠於AI訓練的SSD需求，三星電子的NAND快閃記憶體部門會在第1季達成損益兩平，並調高第1季獲利預估，也提高三星電子的目標價到12萬韓元，高於原先的11萬韓元。三星電子股價2日盤中大漲3.3%至8.47萬韓元。
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