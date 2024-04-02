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南韓「人造太陽」維持1億度時間破紀錄 實現核融合又邁進一步

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
南韓科學家宣布，在一次核融合實驗中達到比太陽核心溫度熱7倍的攝氏1億度，維持時間達48秒創下世界紀錄。科學家稱這是朝未來能源科技邁進的重要一步。圖為KFE核融合研究裝置KSTAR，被稱為「人造太陽」。新華社
南韓科學家宣布，在一次核融合實驗中達到比太陽核心溫度熱7倍的攝氏1億度，維持時間達48秒創下世界紀錄。科學家稱這是朝未來能源科技邁進的重要一步。圖為KFE核融合研究裝置KSTAR，被稱為「人造太陽」。新華社

南韓科學家宣布，在一次核融合實驗中達到比太陽核心溫度熱7倍的攝氏1億度，維持時間達48秒創下世界紀錄。科學家稱這是朝未來能源科技邁進的重要一步。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，核融合試圖複製使太陽和其他恆星發光的核反應，透過將兩個原子融合在一起釋放巨大能量。核融合常被稱為乾淨能源的聖杯，有潛力提供無窮能源而不產生使地球暖化的碳污染。但要在地球上掌握這個過程，挑戰非常艱鉅。

實現核融合能源的最常見方式是使用托克馬克（tokamakl）環形反應爐，氫的變體在當中被加熱到非常高溫，形成電漿。

高溫高密度的電漿讓核反應能持續較久，對於未來核融合反應爐至關重要。達成這項紀錄的南韓核融合能源研究所（KFE）KSTAR研究中心主任尹時佑（Si-Woo Yoon，音譯）表示，高溫電漿本質上不穩定，因此維持在超高溫狀態並不容易呈現。這也是該紀錄之所以重要的原因。

KFE核融合研究裝置KSTAR被稱為「人造太陽」，在去年12月至今年2月的測試中，成功維持攝氏1億度的電漿達48秒，打破2021年創下的30秒紀錄。KFE科學家表示，他們稍微調整過程來延長時間，包括在「轉換器」中使用鎢而不是碳，來提取核融合反應產生的熱量和雜質。

KSTAR的最終目標是到2026年能讓電漿在1億度的狀態下維持300秒，尹時佑說這是「關鍵階段」，達成的話將能擴大核融合運作規模。

目前人類距離核融合商用化依然遙遠，科學家仍在努力解決棘手的工程和科學難題。曼徹斯特大學核融合研究員卡恩（Aneeqa Khan）表示，「核融合還沒準備就緒，因此目前無法幫助我們應對氣候危機」。 但她補充說，如果進展持續，核融合「有潛力在本世紀下半葉成為綠色能源的一部分」。

南韓 科學家 高溫

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