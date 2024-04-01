快訊

馬英九深圳第一晚 觀看無人機表演後與台青交流

高雄騎士彎道自摔跌進水溝 所幸剛好「躺機車上」未溺斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

厄多安政黨遇慘敗！土耳其地方選舉初步計票結果曝 總統嘆：會尊重國家決定

德國之聲／ 德國之聲
根據4月1日凌晨官方通訊社安納多盧新聞社發布的地方選舉初步計票結果，當前最大反對黨的土耳其共和人民黨，在全國範圍內該黨共獲得了37.6%的選票，位居第一。總統厄多安所在的執政黨正義與發展黨全國得票率為35.7%。路透
根據4月1日凌晨官方通訊社安納多盧新聞社發布的地方選舉初步計票結果，當前最大反對黨的土耳其共和人民黨，在全國範圍內該黨共獲得了37.6%的選票，位居第一。總統厄多安所在的執政黨正義與發展黨全國得票率為35.7%。路透

根據4月1日凌晨官方通訊社安納多盧新聞社發布的地方選舉初步計票結果，作為當前最大反對黨的土耳其共和人民黨在安卡拉、伊斯坦布爾等五個主要大城市的選舉中獲勝，在全國範圍內該黨共獲得了37.6%的選票，位居第一。總統厄多安所在的執政黨正義與發展黨全國得票率為35.7%。

目前，厄多安已經承認反對派獲得勝利。他在3月31日晚間出口民調結果發布時就表示，正義與發展黨陣營經歷了2002年掌權以來的轉折點。厄多安在安卡拉的黨部對異常安靜的支持者人群說：「不幸的是，我們沒有取得我們想要的結果……我們當然會尊重這個國家的決定」。

土耳其共和人民黨領袖厄澤爾(Özgür Özel)表示，這是一個具有歷史意義的選舉結果，說明選民想要一個新政策。儘管這次只是地方選舉，但各界普遍認為是對去年剛獲連任的厄多安總統的民意測試。分析人士認為，導致執政黨票數走低的主要援引很可能是糟糕的經濟形勢以及不斷攀高的通貨膨脹率。

（德新社、法新社、路透社、安納多盧新聞社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

厄多安 土耳其 大選 政黨票 民調

延伸閱讀

厄多安執政20多年最大挫敗！土耳其在野黨地方選舉大勝 續守伊斯坦堡

在野黨全國得票領先35年首見 路透：選民懲罰厄多安

土耳其地方選舉初步計票 艾爾段恐難奪回伊斯坦堡

昔捲官場黑函今再爆召妓 兒屢成爆料主角...背後目的恐為打擊邱國正

相關新聞

真是巧合？飛機降落失控 竟撞兩個月前失事客機殘骸

2011年從蘇丹獨立的非洲內陸國南蘇丹（South Sudan），3月31日有1架波音727貨機降落時失控。離奇的是，該...

飛機輪胎起火！美航班緊急降落日本成田機場

日本東京放送電視台（TBS）1日報導，同日下午約4點10分（台灣時間當天下午約3點10分），日本119接獲在千葉縣成田市...

印尼準總統普拉伯沃訪中後 將續訪日本會晤日相與防相

正訪問北京的印尼總統當選人普拉伯沃，預計1日會見中國大陸國家主席習近平後，2日至3日接著訪問日本。路透引述日本內閣官房長...

以色列耶路撒冷爆大規模抗議 上萬人上街怒吼：人質回家、總理下台

數以萬計以色列人3月31日晚間在耶路撒冷國會大樓周圍示威，要求政府和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火協議，讓被脅持的以色列...

厄多安政黨遇慘敗！土耳其地方選舉初步計票結果曝 總統嘆：會尊重國家決定

根據4月1日凌晨官方通訊社安納多盧新聞社發布的地方選舉初步計票結果，作為當前最大反對黨的土耳其共和人民黨在安卡拉、伊斯坦布爾等五個主要大城市的選舉中獲勝…

自民黨小金庫疑雲 安倍派幹部等39人將受黨紀處分

日本執政黨自民黨爆出派閥議員涉及政治獻金違法情事，把超過配額的募款當作回扣，成為「小金庫」。自民黨執行部今天開會討論，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。