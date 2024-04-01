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厄多安政黨遇慘敗！土耳其地方選舉初步計票結果曝 總統嘆：會尊重國家決定
根據4月1日凌晨官方通訊社安納多盧新聞社發布的地方選舉初步計票結果，作為當前最大反對黨的土耳其共和人民黨在安卡拉、伊斯坦布爾等五個主要大城市的選舉中獲勝，在全國範圍內該黨共獲得了37.6%的選票，位居第一。總統厄多安所在的執政黨正義與發展黨全國得票率為35.7%。
目前，厄多安已經承認反對派獲得勝利。他在3月31日晚間出口民調結果發布時就表示，正義與發展黨陣營經歷了2002年掌權以來的轉折點。厄多安在安卡拉的黨部對異常安靜的支持者人群說：「不幸的是，我們沒有取得我們想要的結果……我們當然會尊重這個國家的決定」。
土耳其共和人民黨領袖厄澤爾(Özgür Özel)表示，這是一個具有歷史意義的選舉結果，說明選民想要一個新政策。儘管這次只是地方選舉，但各界普遍認為是對去年剛獲連任的厄多安總統的民意測試。分析人士認為，導致執政黨票數走低的主要援引很可能是糟糕的經濟形勢以及不斷攀高的通貨膨脹率。
（德新社、法新社、路透社、安納多盧新聞社）
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