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巴基斯坦發生恐怖襲擊！警方逮捕恐襲華人嫌犯

德國之聲／ 德國之聲
3月26日，巴基斯坦境內中方承建的一個水電站工地附近發生恐怖襲擊，事件中共有七人喪生，其中包括五名中國工程技術人員。(歐新社)
3月26日，巴基斯坦境內中方承建的一個水電站工地附近發生恐怖襲擊，事件中共有七人喪生，其中包括五名中國工程技術人員。(歐新社)

巴基斯坦反恐警察在多次突擊行動中逮捕了至少12名涉嫌與上周發生的一起恐襲相關的嫌犯。巴基斯坦官員本周一（4月1日）發布了這個消息。

3月26日，巴基斯坦境內中方承建的一個水電站工地附近發生恐怖襲擊，事件中共有七人喪生，其中包括五名中國工程技術人員。事件發生在巴基斯坦西北部的動蕩地區開伯爾-普什圖省。

警方人員透露，被逮捕的嫌犯並未直接參與此次襲擊，但他們幫助了策劃針對中國人的襲擊事件，並且一些被逮捕的人與巴基斯坦武裝分子有聯系。這些嫌犯仍在接受審訊，警方的其他突襲行動仍在進行中。

因為未獲得向媒體公開發言的授權。官員們不願透露姓名。他們表示，其中被拘的嫌犯將一輛裝滿爆炸物的汽車運往開伯爾-普什圖省，在那裡，一名自殺式炸彈襲擊者駕駛一輛裝載炸藥的汽車，撞向另一輛車，導致車內五名中國公民以及一名巴基斯坦司機喪生，肇事者也死亡。

根據中國駐巴基斯坦大使館官網，昨日晚間（3月31日），巴基斯坦政府在努爾汗空軍基地為遇難的五位中國公民舉行遺體送別儀式。中國駐巴基斯坦大使姜再冬出席並發表講話，他說：「我們希望並相信，巴方將加快案件偵辦，加大反恐力度，采取一切措施保護中國在巴人員、機構和項目安全。」儀式後，巴基斯坦軍機護送遇難者的遺體飛往北京。

當地警方表示，事發當時，一個由中國工程技術人員及勞工組成的團隊正乘車前往達蘇水壩工地。本周一，巴基斯坦總理謝裡夫（Shehbaz Sharif）前往達蘇水壩，會見了中國工程師和工人。巴方官員還將向謝裡夫介紹了該項目的進展情況。

中巴經濟走廊項目近年來曾經遭遇過類似襲擊。2021年7月，一輛載有中國工程師的客車在前往達蘇水電站施工工地的途中突發爆炸墜入山溝，造成13人死亡，其中包括9名中國公民。事件發生後，來自巴基斯坦外交部的消息稱，巴勒斯坦塔利班已經承認對此負責。

（美聯社等）

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反恐 巴基斯坦

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