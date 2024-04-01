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花旗：42%能源業客戶缺氣候轉型計畫

中央社／ 紐約31日綜合外電報導
美國第4大銀行花旗（Citi）發布氣候報告指出，他們貸款給的能源企業客戶中，近半缺乏溫室體減排計畫。路透
美國第4大銀行花旗（Citi）發布氣候報告指出，他們貸款給的能源企業客戶中，近半缺乏溫室體減排計畫。路透

美國第4大銀行花旗（Citi）發布氣候報告指出，他們貸款給的能源企業客戶中，近半缺乏溫室體減排計畫。

路透社報導，隨全球監管機構不斷加強資訊揭露要求，銀行界紛梳理貸款帳簿，以獲得關於企業面臨的氣候變遷風險，以及他們如何轉向低碳經濟的資訊。

花旗對放款的能源企業客戶依碳盤查三大範疇（Scope），從「弱」到「強」排序客戶的減排計畫。

在碳排與碳盤查裡，會依碳排的不同類別或來源分類成3個範疇。範疇一（Scope 1）是直接排放，指企業或組織直接產生的碳排，例如燃燒化石燃料所產生的排放。

範疇二（Scope 2）是間接排放，指企業或組織從外部購買的能源所產生的排放，例如購買的電力或熱能的。範疇三（Scope 3）是其他間接排放，指企業或組織活動所帶來的其他間接排放，包括供應鏈、產品使用、廢棄物處理等。用這3種範疇供企業或組織全面瞭解自身碳足跡，從而制訂相應的減排策略。

花旗發現42%的企業「缺乏實質性轉型計畫」，以及對「範疇三」的排放披露不足。根據德勤（Deloitte）顧問說法，這些氣體通常占碳足跡70%。

花旗發現，僅8%的能源企業客戶擁有「針對範疇一到三減排全面且具雄心的轉型計畫，並展現執行力」；若只看範疇一與範疇二時，這一比例可上升到37%。

這項從去年開始的分析是基於2021年資料。花旗集團永續長史密斯（Valerie Smith）說，她預計資料蒐集和分析這兩部分還能再精進。

客戶 廢棄物 足跡

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