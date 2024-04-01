彭博：OpenAI計劃4月在東京開設辦公室
彭博資訊引述知情人士報導，OpenAI計劃4月在東京開設辦公室，此時，這家AI領導企業開始在全球拓展營運。
要求匿名的知情人士說，這間日本辦公室將是OpenAI在亞洲的首個辦事處，將是繼去年在倫敦和都柏林開設辦公室之後的第三個國際辦事處。
OpenAI在2022年11月推出ChatGPT後，引發人們對AI的狂熱興趣。彭博資訊去年12月報導說，OpenAI已在進行多輪的籌資協商，使其估值達至少1,000億美元。
日本公司正紛紛擴大採用AI，包括軟銀、日本電信電話都競相向日語使用者推出服務。
OpenAI共同創辦人兼執行長奧特曼在去年4月曾與日本首相岸田文雄會面，表示該組織正尋求要在日本設立辦事處。OpenAI計劃擴大自身的日語服務，並且與當地政府合作來減少風險並施行監管。
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