抗中陣營再擴大？傳美日英澳菲將推安保合作

日本共同社週日（3月31日）引述日本官員消息稱，為了抗衡中國具侵略性的軍事行為，美國和日本將加強與英國、澳洲和菲律賓的安全夥伴關係，一方面增加在印太地區的聯合軍演，一方面促進防衛科技上的合作。

白宮已宣布4月11日將首度在華府召開美國、日本、菲律賓三國領袖峰會。據共同社報導，美日英澳菲的安全保障合作關係將納入峰會之後的聯合聲明內。

不過，這五國強化安全合作可能進一步引發中國不滿。先前針對美英澳三國同盟關係（AUKUS）協議，中國多次批評這是「典型的軍事集團，充斥著過時的冷戰零和思維」。

日本加強抗中

無獨有偶，據美國網媒POLITICO上週五（29日）報導，美日菲三國也將在首場峰會上宣布，今年稍晚會在南海舉行聯合海軍巡邏。報導分析，此舉標誌著拜登政府的印太戰略至今最有力的宣示，意在團結盟友與夥伴，抗衡中國在經濟、外交與軍事上的擴張。

去年11月和今年1月，美國和菲律賓曾在南海舉辦過聯合海軍巡邏；1月，中國解放軍南部戰區也在南海展開例行巡航，並且發公告寫道：「戰區部隊全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握之中。 ​​​」

若日本加入，將會是美日菲三國首度在南海展開聯合海軍巡邏。這也顯示日相岸田文雄上任後，希望使日本跟美國一起在區域安全方面扮演更重要的角色。

2022年底，為因應日本眼中「最大的挑戰」中國，日本已通過修訂涉及國安戰略的安保3文件，預計2027年前把防衛預算提高到國內生產總值（GDP）的2%。

此外，據POLITICO消息，美方也在「認真考慮」讓日本成為美英澳同盟關係（AUKUS）的技術夥伴。美英澳三國在2021年推出AUKUS協議，聚焦於協助澳洲獲得核動力潛艦技術。

今年2月，澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）接受共同社訪問時曾透露，澳洲希望在防衛科技發展方面「跟日本更密切合作」；儘管日本不會直接參與英美提供核潛艦給澳洲的計劃，但雙方未來幾年內可能在人工智慧、極音速武器等領域展開合作。

馬爾斯當時表示：「澳洲和日本從未比現在更為戰略一致。」日澳兩國的防務《互惠准入協定》去年8月生效，允許雙方軍隊為訓練及其他目的而進入對方國家。

針對日本增強防衛、大幅提高國防預算，中國外交部發言人林劍上週五（29日）曾要求日本「深刻反省」軍國主義侵略歷史，「以免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會」。

日、菲扮演關鍵角色

美日菲三方領袖峰會之外，菲律賓小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）、日本首相岸田文雄4月也將另行分別會晤美國總統拜登。

小馬科斯去年5月訪美時，美國與菲律賓更新了1951年《美菲共同防禦條約》的規範；如今在菲律賓與中國之間的南海主權爭端進一步加劇之際，有專家認為菲方希望確認該條約會在什麼情況下觸發、促使美國出手協防。

岸田文雄則曾於去年1月在華府會見拜登。當時拜登重申1960年《美日安保條約》的第五條，強調美國將堅定不移地致力於保衛日本，包含在尖閣諸島（中國稱釣魚島）。

日經亞洲週一（4月1日）的分析報導指出，對美國來說，日本和菲律賓可以說是最關鍵的地點，特別是在抵抗潛在的中國侵台方面。美日菲三國的結盟，甚至可能比既有的美英澳同盟（AUKUS）和美日印澳四方安全對話（QUAD）更具有實質意義。

華府智庫美國企業研究所專家賽耶斯（Eric Sayers）說：「很顯然，日本與美國前所未有的一致，也對於跟菲律賓合作有興趣……如今菲律賓有了一個更傾向跟美國合作、更積極反擊中國的新總統。」

卡內基國際和平基金會亞洲研究員努爾（Elina Noor）則認為，菲律賓如何在可能的台海衝突之中定位自身角色，仍然存在看法分歧，而美國和菲律賓有必要解決此問題。

關於南海爭端，菲律賓駐美大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）告訴日經亞洲，菲方正與日本政府商討如何合作，並與越南、馬來西亞、汶萊、印尼等同樣爭取南海主權的國家討論，盼尋求解方並降低緊張局勢。

（綜合報導）

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