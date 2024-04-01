快訊

檢查你的愛車！美警發現蘋果AirTag淪「竊車集團」犯案工具

寶林茶室食安事件 新安東京：食物中毒每案最高理賠4000萬元

00940上市破發照樣搶！爆量133.9萬張 台股跌72點收20,222點

抗中陣營再擴大？傳美日英澳菲將推安保合作

德國之聲／ 德國之聲
圖／德國之聲
圖／德國之聲

日本共同社週日（3月31日）引述日本官員消息稱，為了抗衡中國具侵略性的軍事行為，美國和日本將加強與英國、澳洲和菲律賓的安全夥伴關係，一方面增加在印太地區的聯合軍演，一方面促進防衛科技上的合作。

白宮已宣布4月11日將首度在華府召開美國、日本、菲律賓三國領袖峰會。據共同社報導，美日英澳菲的安全保障合作關係將納入峰會之後的聯合聲明內。

不過，這五國強化安全合作可能進一步引發中國不滿。先前針對美英澳三國同盟關係（AUKUS）協議，中國多次批評這是「典型的軍事集團，充斥著過時的冷戰零和思維」。

日本加強抗中

無獨有偶，據美國網媒POLITICO上週五（29日）報導，美日菲三國也將在首場峰會上宣布，今年稍晚會在南海舉行聯合海軍巡邏。報導分析，此舉標誌著拜登政府的印太戰略至今最有力的宣示，意在團結盟友與夥伴，抗衡中國在經濟、外交與軍事上的擴張。

去年11月和今年1月，美國和菲律賓曾在南海舉辦過聯合海軍巡邏；1月，中國解放軍南部戰區也在南海展開例行巡航，並且發公告寫道：「戰區部隊全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握之中。 ​​​」

若日本加入，將會是美日菲三國首度在南海展開聯合海軍巡邏。這也顯示日相岸田文雄上任後，希望使日本跟美國一起在區域安全方面扮演更重要的角色。

2022年底，為因應日本眼中「最大的挑戰」中國，日本已通過修訂涉及國安戰略的安保3文件，預計2027年前把防衛預算提高到國內生產總值（GDP）的2%。

此外，據POLITICO消息，美方也在「認真考慮」讓日本成為美英澳同盟關係（AUKUS）的技術夥伴。美英澳三國在2021年推出AUKUS協議，聚焦於協助澳洲獲得核動力潛艦技術。

今年2月，澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）接受共同社訪問時曾透露，澳洲希望在防衛科技發展方面「跟日本更密切合作」；儘管日本不會直接參與英美提供核潛艦給澳洲的計劃，但雙方未來幾年內可能在人工智慧、極音速武器等領域展開合作。

馬爾斯當時表示：「澳洲和日本從未比現在更為戰略一致。」日澳兩國的防務《互惠准入協定》去年8月生效，允許雙方軍隊為訓練及其他目的而進入對方國家。

針對日本增強防衛、大幅提高國防預算，中國外交部發言人林劍上週五（29日）曾要求日本「深刻反省」軍國主義侵略歷史，「以免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會」。

日、菲扮演關鍵角色

美日菲三方領袖峰會之外，菲律賓小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）、日本首相岸田文雄4月也將另行分別會晤美國總統拜登。

小馬科斯去年5月訪美時，美國與菲律賓更新了1951年《美菲共同防禦條約》的規範；如今在菲律賓與中國之間的南海主權爭端進一步加劇之際，有專家認為菲方希望確認該條約會在什麼情況下觸發、促使美國出手協防。

岸田文雄則曾於去年1月在華府會見拜登。當時拜登重申1960年《美日安保條約》的第五條，強調美國將堅定不移地致力於保衛日本，包含在尖閣諸島（中國稱釣魚島）。

日經亞洲週一（4月1日）的分析報導指出，對美國來說，日本和菲律賓可以說是最關鍵的地點，特別是在抵抗潛在的中國侵台方面。美日菲三國的結盟，甚至可能比既有的美英澳同盟（AUKUS）和美日印澳四方安全對話（QUAD）更具有實質意義。

華府智庫美國企業研究所專家賽耶斯（Eric Sayers）說：「很顯然，日本與美國前所未有的一致，也對於跟菲律賓合作有興趣……如今菲律賓有了一個更傾向跟美國合作、更積極反擊中國的新總統。」

卡內基國際和平基金會亞洲研究員努爾（Elina Noor）則認為，菲律賓如何在可能的台海衝突之中定位自身角色，仍然存在看法分歧，而美國和菲律賓有必要解決此問題。

關於南海爭端，菲律賓駐美大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）告訴日經亞洲，菲方正與日本政府商討如何合作，並與越南、馬來西亞、汶萊、印尼等同樣爭取南海主權的國家討論，盼尋求解方並降低緊張局勢。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

產地中國！路透委外研究披露：中國共產黨放消息稱蔡英文遇武攻將落跑

路透報導，路透委外研究披露，有關台灣總統蔡英文遭遇中共武攻將搭機落跑的未經證實報導出自中國共產黨控制的管道，再由官媒反覆...

德國大麻合法化上路：開放使用娛樂性大麻，但國內輿論正反兩極

「哈們！」從2024年4月1日起，德國大麻法案上路，德國成年人得以合法使用娛樂性大麻；根據法案內容，18歲以上人士在公共場合最多可持有25克大麻、在私人場所可持有最多50克，以及每戶家庭最多可種植3株大麻；而至7月1日起，德國成年人可以加入非營利的私人大麻俱樂部，種植和取得大麻。德國民眾對大麻法案的意向兩極，支持者認為此法案可以有效遏止黑市交易，但反對者指出即使在大麻早已合法化的加拿大等國家，黑市仍無法被消滅，而前執政黨基民盟（CDU）已表示，若重獲政權將廢止法案。

日經：中共軍艦3月再出沒柬國雲壤基地 美關切中方打造專屬海軍基地

日經亞洲報導，中國2022年出資援助柬埔寨擴建位於該國西南部的「雲壤軍事基地」，近年解放軍艦艇開始出沒基地，最新於3月2...

尹錫悅為醫師罷工造成不便道歉！稱2千人是最低增收門檻 但願和醫界談

韓聯社報導，南韓政府3月20日批准醫學院自2025年起擴招2,000人的計畫，國內實習醫生和住院醫師持續罷工行動，對此南...

拜岸10日峰會將強調台海穩定 與澳菲合作抗中

日本共同社等媒體引述該國政府相關人士報導，美日菲三國高峰會預定4月在華府舉行，拜登總統和日本首相岸田文雄4月10日的雙邊...

英王癌後首露面 握手民眾話家常 下月可望會哈利

英國國王查理三世今天在溫莎城堡出席「復活節主日崇拜」後和民眾閒話家常並握手，這是他確診癌症後，首度在正式公開活動露面，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。