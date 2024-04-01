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領養一顆企鵝蛋 南非復活節救瀕危！

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

復活節兔子不稀奇，南非發起領養復活節企鵝，把彩蛋變成企鵝蛋！為了減緩非洲企鵝數量下降，南非環保組織人工孵化200多顆瀕臨滅絕的非洲企鵝蛋，並在復活節期間，向人民募集捐款，呼籲大家「領養一顆企鵝蛋」。

領養一顆企鵝蛋

路透社》報導，位於南非的沿海鳥類保護基金會（SANCCOB）發起「領養一顆企鵝蛋」募集捐款，作為孵化非洲企鵝蛋的費用。目前，該組織已經孵化200多顆瀕臨滅絕的非洲企鵝蛋。

該計畫起因，來自於該基金會志工沙德博爾特某天沿著小企鵝圍欄區散步時，想到一項保護企鵝的計畫。她說，在復活節時期，每個人都在討論彩蛋和兔子時，而人們也能夠透過捐款領養企鵝蛋。

她提及，從孵蛋過程到飼養小企鵝，最終將成熟的非洲企鵝放回野外，這過程約需四個月的時間，「所投入的成本十分昂貴。」

非洲企鵝恐滅絕

Good Things Guy》報導， SANCCOB過去七年觀察非洲企鵝蛋和雛鳥的數量正逐漸減少，其中原因包括糧食短缺、極端氣候和環境汙染。因此，該組織目標是以人工方式進行飼養，盼能減緩非洲企鵝的下降數量。

非洲企鵝是唯一在非洲大陸繁殖的物種，牠曾經是南非數量最多的海鳥。SANCCOB資源經理丹尼爾斯表示，今年統計非洲企鵝繁殖的數量，將有可能銳減至低於10000對，相較於一個世紀前擁有100萬對中，只剩下1%。

她表示，若按照每年損失8%非洲企鵝的速度，預計2035年就會全數滅絕，而目前野生族群的數量仍不足以維持生存。尤其，商業捕魚奪走牠們的食物來源（沙丁魚和鳳尾魚），加上南非週邊航線的噪音污染，都成為嚴重的威脅。

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