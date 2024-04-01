中菲關係持續緊張 菲總統下令加強海上安全協調

中菲南海緊張局勢升溫，據路透報導，隨著菲律賓與中國大陸的爭端升級，菲律賓總統馬可仕下令政府加強海上安全協調，以應對領土完整與和平面臨的「一系列嚴重挑戰」。

馬可仕在命令中指出，雖然努力促進海洋領域的穩定與安全，但菲律賓仍然面臨一系列嚴峻挑戰，威脅菲律賓人的和平生存。

馬可仕下令擴大並重組政府海事委員會，改名「國家海事委員會」，加入國家安全顧問、副檢察長、情報協調機構負責人以及南海特別工作組。支援委員會的機構由9個增至13個，除海軍，亦納入武裝部隊、航天局、菲律賓大學海洋事務和海洋法研究所。

馬可仕日前表示，將會對中國海警及海上民兵有增無減，以及中國非法、脅迫性、侵略性及危險的攻擊行為，採取適度、審慎及合理的一攬子反制措施。