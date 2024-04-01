日媒：拜、岸峰會 將強調台海穩定

日本共同社等媒體引述該國政府相關人士報導，美日菲三國高峰會預定四月在華府舉行，美國總統拜登和日本首相岸田文雄四月十日的雙邊峰會後，將發表聯合聲明，強調台海和平穩定重要性，並確定美日將與澳洲及菲律賓擴大安全合作，增強對中國大陸威懾力。拜登還將邀岸田和南韓總統尹錫悅參加七月北約華府峰會，並舉行美日韓三邊峰會。

此次「拜岸會」將定調美日為全球夥伴關係，彼此協調在安保、外交與經濟領域廣泛合作。

在經濟層面，會後聲明可望載明兩國將於半導體與AI等先進技術上加強協力，亦將提到美日經濟安保合作，例如使供應鏈更具韌性，以及兩國民間企業、研究機構和大學攜手合作。

另在外交及國防上，會後將強調美軍與日本自衛隊的指揮系統應進一步合作，以及美日將共同致力解決上世紀日本人遭北韓綁架、北韓研發核飛彈和核武擴散等問題。

岸田將是九年來首位赴華府國是訪問的日相，上次是已故日相安倍晉三於二○一五年獲時任總統歐巴馬邀訪。拜岸會後將在白宮召開共同記者會，並發表記錄詳細合作內容的文件。岸田將在白宮南苑接受十九響禮砲歡迎，拜登夫婦並將舉行正式晚宴款待。

拜岸會另將商討加強美日澳部隊間互通性、使國防技術移轉更簡便，以及日本和澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）的合作事宜，如反潛及機器人。

此外，美日菲峰會則將確認三方在海洋安全合作，擴大三國部隊聯訓，以及日本援菲國防軍備。

由於英澳菲皆為美國盟邦，日本也與三國志同道合，未來將進一步增加五國在印太聯合演訓、推動國防技術合作，以提高對中國大陸嚇阻力。英國近年來鑒於中方擴軍而持續加強參與印太事務，計畫明年派航艦打擊群到印太，美日英正協調配合在日本近海聯合軍演。

另據共同社報導，拜登政府正協調邀岸田及南韓總統尹錫悅出席七月在華府召開的北約組織峰會，並舉行美日韓峰會。

去年八月美日韓領袖在美國大衛營舉行首次三邊峰會，並同意峰會每年舉行。消息人士稱，今年七月峰會議程將包括加強應對中國大陸，促進國防合作、情報共享及擴大網路安全合作。

消息人士稱，美國憂心中國對其他國家使用「經濟脅迫」，計畫和東亞盟邦加強經濟安全合作，包括為半導體等產業建立韌性供應鏈。